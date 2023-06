Feijóo pide al PP andaluz un último esfuerzo para lograr el "triplete"

Los primeros compases de esta carrera electoral del 23 de julio dejan varias enseñanzas. La campaña deberá ser nocturna o la temperatura acabará con los candidatos, con los militantes y con quienes tengan el temerario valor de ir a un mitin. Sólo es junio, y en el restaurante sevillano donde el PP andaluz ha celebrado este martes su junta directiva se mascaba un sopor caribeño, sólo superado por la euforia de un partido que viene de ganar las elecciones municipales y todas las capitales de Andalucía. Segunda enseñanza: Juanma Moreno ya tiene su marco de campaña, se llama Pedro Sánchez y el eco que el presidente del Gobierno ha querido darle al boicot de una organización alemana a la fresa de Huelva. Moreno y sus alcaldes in pectore han recibido al candidato Alberto Núñez Feijóo con calor, con mucho calor, anticipo de la campaña, y éste les ha solicitado "un último esfuerzo" para lograr "el triplete".

Feijóo también ha acusado el calor, tanto que ha reprochado a Pedro Sánchez que haya convocado las elecciones en julio, en unas fechas en las que, en Andalucía, no se pueden celebrar comicios autonómicos porque lo impide su ley electoral. "En gran parte de Andalucía -ha indicado- hará 40 grados ese día, pero os pido que vayáis a votar con claridad y libertad, sea la temperatura que sea y lleguemos a los grados que lleguemos, porque a la democracia no la tuerce nadie".

Feijóo ha celebrado con el PP andaluz la primera junta directiva después de las elecciones, y en ese mismo restaurante se ha fotografiado con los próximos ocho alcaldes de las capitales andaluzas, incluido el de Jaén, Agustín González Romo, a quien Juanma Moreno le da pro investido tras lograr un principio de acuerdo con el partido Jaén Merece Más. El presidente de la Junta también da por conseguida la diputación de Cádiz, que depende de la decisión de otra formación localista, La Línea 100 por 100. Después, Feijóo y Moreno se han fotografiado con los alcaldes populares de las ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que incluye los de Jerez, Algeciras y Roquetas. Faltó, y nadie le nombró, a la regidora de Marbella, María Ángeles Muñoz.

Juanma Moreno ha puesto al PP andaluz al servicio del cambio de Núñez Feijóo, a una organización que viene de ganar las elecciones autonómicas de 2022 y las municipales de 2023. Al día de hoy, y más que Madrid, Andalucía puede ser el granero de votos que lleve a Feijóo a la Moncloa. La comunidad aporta 61 escaños de los 350 del Congreso de los Diputados, el PP tiene ahora sólo 15, pero en 2011 le metió 33 a las elecciones que Mariano Rajoy ganó en 2011 por mayoría absoluta.

Pero Moreno le ofrece a Feijóo algo más: él mismo. El presidente de la Junta ha pronunciado este martes el discurso más grave que se le ha escuchado contra Pedro Sánchez. De natural sereno, Moreno ha acusado al presidente del Gobierno de "estar en un boicot permanente" contra Andalucía y de "criminalizar" a los agricultores y ganaderos andaluces. La causa que le sirve a Moreno para esta acusación tan dura ha sido el eco que Sánchez le ha dado al boicot que la organización Campact ha iniciado en Alemania contra la fresa de Huelva a causa de la ley de nuevos regadíos junto a Doñana.

Si esta ley, que se está viendo ahora en el Parlamento andaluz, ha dado bastantes problemas políticos a Juanma Moreno -básicamente porque tiene en contra a la Comisión Europea y a la comunidad científica-, la publicidad que Sánchez hizo en su cuenta personal de Twitter al boicot ha provocado un volteo de consecuencias. "Han tenido más sentido común unos parlamentarios alemanes que el presidente del Gobierno y su vicepresidenta", ha sostenido Feijóo en alusión a la comisión de Medio Ambiente del Bundestag, que suspendió su visita a Andalucía por el peso político que había adquirido su gira.

Moreno mantiene que Sánchez viene boicoteando al Gobierno andaluz desde hace años, a lo que añade este comportamiento de Sánchez con respecto al sector fresero, es combustible para toda una campaña, para arrimar al campo más al PP y a muchos andaluces que no van a comprender por qué el Gobierno de España no salió en defensa de los agricultores onubenses cuando se desató una campaña que, sin embargo, está teniendo escaso eco en Alemania. "No vamos a dejarle pasar ni una -dijo Moreno de Sánchez-, y les digo a los agricultores y ganaderos de España que necesitamos un cambio de Gobierno".

El líder del PP andaluz sí pidió a los suyos que contuviesen la euforia: "Cuidado con los excesos de confianza, todos los votos son prestados, hay que pelearlos uno a uno hasta el 23 de julio, y los vamos a pelear de nuevo para este proyecto de España liderado por Alberto Núñez Feijóo". Y subrayó: "Cuidado porque tenemos a un adversario complejo en todos los sentidos".