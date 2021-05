Ferraz convocará este jueves las primarias en el PSOE andaluz para sustituir a Susana Díaz

La dirección federal del PSOE tiene previsto poner en marcha este jueves las primarias en el PSOE andaluz para elegir al candidato a la Junta de Andalucía. La Ejecutiva de Ferraz se reúne mañana por la tarde para analizar los resultados de las elecciones madrileñas, pero también pulsará, casi con toda seguridad, el botón del proceso orgánico en Andalucía para sustituir a Susana Díaz.

El anuncio de la dirección de Pedro Sánchez, adelantado por la Cadena Ser, será precedido por una reunión de la Ejecutiva regional del PSOE que fue convocada por Díaz este martes de forma extraordinaria. La ex presidenta de la Junta sopesa en estos momentos la posibilidad de pedir el adelanto del calendario, tal y como le pedían los críticos, según confirman fuentes de su entorno. La previsión es que la votación sea a finales de junio, aunque antes debe cerrarse el censo y comenzar la recogida de avales, mucho menos exigente que otros procesos.

En las últimas semanas, un rosario de pronunciamientos de ejecutivas provinciales y locales han añadido presión a la situación, aunque hubo posicionamientos a favor del adelanto del proceso y contrarios. Esta era la postura de los críticos con la líder socialista en Andalucía, pero también la de Ferraz desde hace algunas semanas. Cuando el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, mostró su disposición a presentar batalla a Díaz, se activó una maquinaria que echará a andar de forma oficial este jueves. La dirección socialista tiene potestad para convocar estas primarias, aunque debe ser refrendada después por un Comité Federal.

A mediados de enero, en plena explosión de la tercera ola de la pandemia en Andalucía, Susana Díaz compareció en la sede del PSOE regional, en la calle San Vicente de Sevilla, para confirmar que su intención era presentarse a las primarias previas al congreso regional previsto para otoño. La líder socialista quiso dejarlo claro y luego explicó que no tenía intención de volver a hablar de asuntos orgánicos para dedicarse a la pandemia.

Pese a su vehemencia, no pudo evitar que las preguntas de los periodistas en esa rueda de prensa –y en las sucesivas– tuviesen más relación con la situación interna de su partido que con sus críticas al Gobierno andaluz o sus propuestas sobre la crisis sanitaria y económica. “Ahora no toca”, era la consigna. Al poco tiempo, Díaz comenzó una gira, en la que sigue inmersa, que le sirve para conocer la situación de los pueblos y ciudades de Andalucía, pero también para medir sus apoyos en algunas de las más de 800 agrupaciones socialistas repartidas por la comunidad.

En medio de esta situación, saltó la noticia de que Juan Espadas , uno de los nombres que sonaba entre los críticos con Díaz, había dado el sí quiero a Ferraz. La dirección federal del PSOE, tras constatar que la voluntad férrea de la secretaria general era seguir en supuesto, puso en marcha una serie de reuniones con alcaldes y figuras relevantes de la oposición a Díaz. Fue en una de esas reuniones donde el alcalde de Sevilla mostró su disposición, pero cuando se pronunció públicamente al respecto utilizó la misma consigna que su probable contrincante. “Ahora no toca”.

La frase tenía cierto sentido, sobre todo si el horizonte temporal estaba en otoño. Pero los críticos trabajaban con el convencimiento de que era necesario adelantar las primarias para elegir al candidato socialista a la Junta y Ferraz se alineó con ellos con el paso de las semanas. Había que esperar, eso sí, al resultado de las elecciones en Madrid, pero en la precampaña la ejecutiva provincial de Jaén abrió el melón.

Se pronunció a favor del adelanto y dio paso a un reguero de pronunciamientos en un sentido y otro hasta que, justo el día de las urnas, Susana Díaz anunció una reunión de su dirección regional para este jueves, de carácter semipresencial, con un único punto en el orden del día: el debate sobre la idoneidad de mantener el calendario congresual o adelantar las primarias al candidato.

“Esto va a ser un clamor”, dijo a esta redacción uno de esos críticos con la ex presidenta cuando comenzó el debate. Entre la oposición a Díaz tienen claras pocas cosas sobre la reunión que se celebra este mediodía en la sede de San Vicente, pero una de ellas es que habrá intervenciones a favor del adelanto de las primarias. No saben, o al menos no lo revelan, cuántos posicionamientos habrá para acelerar los plazos y poner las urnas antes de agosto. Tampoco hay certezas sobre si habrá una votación al respecto, ya que en algunas de las ejecutivas provinciales celebradas en estas semanas no se produjo votación, sólo hubo pronunciamientos.

Quién es quién en la Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía cuenta con 49 miembros en estos momentos. Díaz cuenta con mayoría, pero tiene a muchos críticos dentro. Destacan las parlamentarias Ángeles Ferriz, o María Márquez, pero también el delegado del Gobierno en Andalucía, que en Granada abogó por adelantar el calendario, o el vicepresidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, que el mismo martes se pronunció a favor de las primarias.

La líder del PSOE andaluz se puede encontrar con un escenario similar al que hubo en la dirección de Sevilla: a pesar de que los susanistas controlan la organización, hubo sonoras peticiones del adelanto del calendario. Esa situación dejaría al descubierto una cierta debilidad de la dirigente sevillana, aunque ayer había quien apostaba por que ella misma se posicionara por convocar las primarias lo antes posible para así acabar con el debate orgánico. La convocatoria de una comparecencia de prensa de la propia Díaz fijada media hora antes de la reunión alimentó estas tesis en la tarde de ayer.

La conversación entre los socialistas este miércoles estaba entre esta reunión y los efectos que tiene el batacazo del PSM en Madrid tras una campaña orquestada desde Ferraz y que se leyó como una derrota del propio Pedro Sánchez y su equipo. Una parte de los socialistas consultados considera que la dirección federal pierde legitimidad para intervenir en Andalucía. Otra equipara a Ángel Gabilondo con Susana Díaz. En los pronunciamientos públicos que hubo, destacó el portavoz parlamentario del PSOE andaluz, José Fiscal, que pidió a Ferraz “hacer un análisis por los tristes resultados”. Juan Espadas, por su parte explicó que la derrota de Madrid “refuerza” la idea de adelantar las primarias. Ahora sí toca.