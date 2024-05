El Gobierno andaluz "abraza" todos los tipos de familia

El mensaje está claro: hay que ensanchar la base. Por más que el Centro de Estudios Andaluces vaticine en sus encuestas que el Gobierno andaluz mejorará sus resultados electorales, Juanma Moreno no quiere ningún tipo de relajación porque ha aprendido a no fiarse de la volatilidad de la política y de la voluntad de los electores. Y el momento es ahora. No sólo porque quiere contribuir a los votos del PP en las elecciones europeas, (es una circunscripción nacional por lo que no es posible averiguar cuántos de ellos serán andaluces) sino porque quiere garantizarse un tercer mandato por más que su principal rival esté pasando horas bajas.

En este escenario, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes sendas declaraciones institucionales, una a favor de todo tipo de familias, con motivo del Día Internacional de las Familias que se celebra este 15 de marzo, y otra contra la LGTBIfobia con motivo del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia que se conmemora el jueves 17 de mayo.

Estas declaraciones solemnes salidas del Palacio de San Telmo tienen una doble función; Moreno no quiere dejar ninguna bandera en manos del PSOE ya que teme despertar al elefante dormido, y además se distancia visiblemente de los postulados de Vox. El presidente andaluz sabe, además, que Vox impedirá cualquier declaración institucional a favor de estos nuevos tipos de familia en el Parlamento andaluz por lo que se adelanta a la jugada.

El presidente andaluz se ha ganado el derecho a establecer su propia estrategia y con este apoyo expreso al colectivo LGBI y todos los tipos de familia se distancia de algunos de sus compañeros de partido. Demuestra que no está bajo la influencia ayusista, tan en boga por la corte de Madrid, y que siguen fielmente algunos otros barones populares. Moreno, no.

El Gobierno andaluz declara expresamente "que las familias son el centro de las políticas públicas" porque "ejercen un papel imprescindible en la transmisión de afectos, educación y valores culturales y como fuente de experiencia, rituales y costumbres. Y, aunque no siempre se la busque cuando se necesita, la familia siempre está. En ello radica la singularidad del modelo andaluz de familias", dice la declaración institucional. "Las familias nucleares de corte tradicional, como las numerosas, conviven con una diversidad de modelos, entre las que destacan las monoparentales, homoparentales, adoptivas, de acogimiento, reconstituidas o combinadas".

Y no se queda ahí, "la Junta de Andalucía reafirma su firme compromiso con la defensa del pleno ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su identidad y orientación sexual, en condiciones delibertad, igualdad y dignidad", recoge textualmente la declaración institucional por el Dia Internacional contra la homofobia.