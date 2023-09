El Gobierno reforzará la protección a las víctimas de violencia de género en Andalucía

La Junta insiste en la revisión del pacto de Estado contra la violencia machista

La consejera de Inclusión Social, Loles López, insistió en pedir al Gobierno central que haga una evaluación de las políticas del Pacto de Estado contra la violencia machista y recordó que la protección de las víctimas no es competencia de las comunidades autónomas, sino del Ministerio. López presidió en Sevilla la reunión de las ocho coordinadoras provinciales de seguimiento contra la violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en la que se realizó un balance sobre los casos y se realizaron propuestas sobre “cómo mejorar la coordinación”.

Después de que este verano haya sido uno de los periodos más trágicos en el número de víctimas mortales en la comunidad, López adelantó que a nivel andaluz se va a realizar una “evaluación” de las políticas que se están llevando a cabo y reclamó al Gobierno central que haga lo mismo, porque se trata de “una cuestión de Estado”. “Las políticas se deben evaluar y hay que ser más flexible en algunos temas”, dijo la titular de Igualdad, que ha añadido que se trata de “un tema muy sensible en el que se emplean fondos públicos y que es responsabilidad de todos, empezando por el Gobierno de España”. Así, recordó que Andalucía reclamó al Ejecutivo que incluya en la distribución de esos fondos un criterio que “sorprende que no exista”, como es el número de víctimas que se produce en cada comunidad”, algo que considera “de sentido común”.

“Si este criterio se incluye estaría encantada de no recibir ni un céntimo, sería señal de que no ha habido víctimas”, argumentó la consejera, que ha lamentado no haber recibido “ninguna respuesta” después de que esta petición no se incluyera en el último documento sobre el criterio empleado para repartir esos fondos.