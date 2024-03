Juan Espadas advierte de que "la financiación singular que pide Cataluña no se puede hacer a costa de los demás"

La propuesta de financiación que planea el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que Cataluña asuma el 100% de los impuestos que recaude y compense con un llamado fondo de solidaridad al Estado aboca a PP y PSOE a hacer un frente común ante este propuesta.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, este jueves en Madrid ha insistido en la idea de que en la reforma del nuevo modelo de financiación "no cabe la bilateralidad" y ha reconocido que el sistema actual "hay que revisarlo, es urgente y una asignatura pendiente", pero también ha advertido de que "hay que tener muy claro que no va a haber modelo de financiación autonómica hasta que no nos pongamos de acuerdo las comunidades denominadas de régimen común, entre las que están Cataluña, Andalucía, Madrid o Galicia"

"Tenemos que tener la altura de miras, y es lo que le he trasladado a Aragonès, de entender que lo que uno defiende legítimamente, como él puede defender una financiación singular para Cataluña, no se puede hacer a costa de la financiación de los demás", ha añadido Espadas, que ha insistido al presidente catalán en que "lo mismo que yo no le pido que su financiación esté a costa de la de Andalucía, no se lo pediré nunca, no voy a aceptar que la de Cataluña, de alguna manera, menoscabe la financiación de Andalucía".

En este sentido, ha recordado que Andalucía y Cataluña "somos comunidades de régimen común y tendremos que ponernos de acuerdo todas con el Gobierno para pactar un nuevo modelo de financiación" y ha subrayado que "no cabe bilateralidad sin analizar la opinión del resto de comunidades autónomas" porque "queremos un modelo de financiación autonómica nuevo, pero para todos no sólo para Cataluña".

A su juicio, en Andalucía "tenemos una oportunidad" porque "no hay muchas comunidades autónomas que hayan acordado entre los dos grandes partidos en el Parlamento cuál es el modelo de financiación que defendemos", lo que supone "un valor y una fortaleza que deberíamos aprovechar mejor, como le he dicho a Moreno Bonilla en más de una ocasión, para que el debate que se tiene que producir entre territorios también sea un debate entre partidos".

"¿Por qué no hacemos un planteamiento en el que comunidades gobernadas por el PP y comunidades gobernadas por el PSOE discutamos un punto de encuentro en nuestro modelo de financiación?", se ha preguntado Espadas, que ha insistido en que "todas somos comunidades de régimen común y si al final hay otra comunidad, como es el caso de la catalana, que quiere plantear un régimen diferente al de régimen común, pues evidentemente no va a ser posible llegar a un acuerdo".

En su opinión, "seremos más fuertes si al menos las comunidades que estamos gobernadas por el PSOE o el PP pudiéramos avanzar al menos en algún acuerdo porque somos mayoría en términos que significa representar a población en España".

Espadas ha indicado que Pere Aragonés "lidera un partido independentista, tiene un proyecto para Cataluña, que lógicamente difiere del que tengo yo como socialista, pero lo que le planteo es que su legitimo interés por un modelo de financiación no puede menoscabar el nuestro porque sea un modelo solidario, que garantice la igualdad de oportunidades y que financie de manera adecuada todos los servicios públicos en base, fundamentalmente, a la población que tiene cada territorio, que es el modelo de Andalucía".

"Sin trampas"

"Yo le planteo a Moreno Bonilla que de alguna manera es muy sospechoso que en la declaración famosa de Córdoba del PP, no haya ni una sola apuesta por cuál es el punto de encuentro respecto al modelo de financiación en las comunidades del PP que plantean modelos diferentes, la de Feijóo, de Galicia; la de Moreno Bonilla, Andalucía; y la de Ayuso", ha criticado antes de advertir de que "para que haya un buen modelo de financiación autonómica hace falta también ser coherentes y no hacernos trampas en el solitario".

En este sentido, Espadas ha dejado claro que "si las comunidades del PP quieren que la autonomía fiscal que prevé la Constitución y que tiene Andalucía se utilice de alguna manera para menoscabar recursos de la hacienda pública autonómica y luego esos recursos que se reducen por menor fiscalidad se les pide al Estado para que financie los servicios públicos, no vamos a poder llegar a un acuerdo con el Gobierno de España".

"Hará falta un equilibrio entre mayor demanda de ingresos del Estado a las comunidades y corresponsabilidad fiscal para que no nos hagamos trampas en el solitario. Hay que sentarse y trabajar", ha concluido el líder del PSOE andaluz.