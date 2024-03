La Junta y el PSOE andaluz se alían contra el cupo catalán

El Gobierno andaluz y el PSOE de Juan Espadas han coincidido este miércoles en rechazar el planteamiento del presidente catalán, Pere Aragonès, de solicitar al Estado un acuerdo bilateral de "financiación singular" para su comunidad que pase por recaudar el 100% de los impuestos y luego compensar al Estado con un llamado fondo de solidaridad. Es el cupo catalán, una copia del que ya existe para País Vasco y Navarra.

El líder de ERC ha ido más allá en un encuentro en Madrid y ha cuestionado que Andalucía opine sobre la relación de Cataluña con el Estado en materia de financiación, y ha animado a la Junta a que negocie en favor de su territorio, "pero que pero que no limiten el sistema de Cataluña". Sin embargo, la aprobación de un cupo catalán supondría una reducción de recursos para el resto de comunidades, ya que los únicos territorios que aportan de modo neto a la cesta común son, y por este orden, Madrid, Cataluña y Baleares.

Aragonès ha respondido así a la consejera de Hacienda, Carolina España, que ha considerado "un disparate" pedir el 100% de los tributos. España ha insistido en que no puede haber una financiación singular para Cataluña, "porque no está infrafinanciada", como sí es el caso de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.

"Nos parece una auténtica barbaridad, un disparate, rompe el principio de cohesión, de solidaridad territorial el 100% de los impuestos cuando el resto de comunidades autónomas solo recibimos el 50%", ha asegurado España, quien ha considerado que las declaraciones del Gobierno catalán "son un nuevo agravio para el resto de comunidades autónomas en general, pero un agravio para Andalucía en particular", ha explicado la consejera, que ha vuelto a pedir que estos asuntos se resuelvan dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido a ERC que el modelo de financiación que quiere aprobar el Gobierno estará en el marco de la Constitución y de los propios estatutos de autonomía. El nuevo sistema, según Montero, será para todos.

Pere Aragonès, que ha convocado elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo, se ha mostrado seguro de que llegará a un pacto bilateral con el Estado, a pesar de que desde el Gobierno central se asegura de que el nuevo modelo se acordará con todas las comunidades autónomas. "También nos decían que la amnistía era imposible", ha espetado el líder de ERC.

"Yo no voy a decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que ellos necesitan. Que defiendan sus intereses siempre. Pero no voy a aceptar que me digan cuál es, ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita", ha asegurado el presidente catalán.

Reacción de Espadas

Ante este mensaje del presidente de los catalanes, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha reaccionado rápido, rechazando las condiciones que pone Cataluña y ha apostado por "el diálogo" para intentar reformar un sistema de financiación que se aprobó en 2009, con Zapatero como presidente.

Espadas ha reclamado "respeto mutuo" y ha advertido a Pere Aragonès de que el nuevo modelo de financiación autonómica "será fruto de un acuerdo equilibrado entre todos con el Gobierno de España o no será".

En su red social X, el líder socialista y portavoz en el Senado, publicó: "Señor Aragonès, Andalucía conquistó su autonomía y autogobierno para combatir la desigualdad entre territorios de España a la que nos condenó la derecha muchos años. Andalucía y Cataluña somos comunidades de régimen fiscal común y el nuevo modelo de financiación o será fruto de un acuerdo equilibrado entre todos con el Gobierno de España o no será".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha defendido que esos debates se deciden "entre todos" y ha recordado a Aragonès que "por muy poco que le guste, es tan español" como él.

El PP luchará por "todos los medios posibles" contra una posible independencia fiscal en Cataluña, ante un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "hace la estatua". Martín ha advertido de que es "un capítulo más" en una "crónica de una independencia anunciada".