Juan Espadas gana a Susana Díaz y abre una nueva etapa en el PSOE andaluz

Juan Espadas ha ganado las elecciones primarias en el PSOE de Andalucía. Lo ha hecho con el 55,19% de los votos, y una de las primeras llamadas de felicitación que ha recibido es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También es una victoria para el líder socialista, que ahora prepara un congreso federal de unidad para octubre y una remodelación del Gobierno para intentar retomar el pulso político. Susana Díaz, su antigua contrincante, su vieja enemiga, ha sido derrotada por segunda vez en una consulta a los afiliados. No dimite, pero no volverá a presentarse para ser secretaria general.

A pesar de que Espadas se enfrentaba a la líder del partido y a una ex presidenta de la Junta, ha vencido con claridad estos comicios que lo convierten en el candidato socialista a la Presidencia de la Junta. El resultado supone el tercer gran varapalo electoral para Susana Díaz, que perdió las primarias contra Pedro Sánchez en 2017, el Gobierno de la Junta en 2018 y, ahora, esta elección que puede ser la última.

Juan Espadas ha ganado en todas las provincias menos en Almería y en Málaga, aunque en esta última por una escasa ventaja de Díaz. A falta de contar un pequeño porcentaje de votos -no más del 7%-, Espadas ha obtenido el 55,19% frente al 38,4% de Susana Díaz y el 5,5% de Luis Ángel Hierro. Es significativo que Espadas le haya sacado una buena diferencia a su contrincante en la provincia de Sevilla, de donde son ambos. Un 54,3% frente a un 41,44%. La participación en las primarias ha sido alta, del 75,29%, lo que supone que han votado 31.591 afiliados andaluces en 643 mesas repartidas por toda la comunidad.

Susana Díaz seguirá siendo la secretaria general del partido hasta el congreso regional de diciembre de este año, pero es posible que la dirección federal fuerce su salida para no dejarle que tutele esta transición. Lo que muestran las elecciones de este domingo es que la ex presidenta conoce poco una organización que la ha negado en dos ocasiones, a pesar de que ella ha venido transmitiendo una imagen de triunfadora. En las ciudades de Jaén y Cádiz, Luis Ángel Hierro, que era el tercero en la liza, ha sacado más votos que la ex presidenta.

A lo largo de esta campaña, Susana Díaz ha visitado 300 agrupaciones y en todas éstas recibía abrazos, besos y mensajes de ánimo. Según ella, se trataba de una "ola de ilusión" que no era tal. Algo similar le ocurrió en las dos ocasiones anteriores.

La victoria de este domingo convierten a Juan Espadas en el próximo secretario general, debe pasar por un congreso que ganará sin dificultades. Susana Díaz fue nombrada presidenta de la Junta por José Antonio Griñán en 2013 y, meses después, fue elegida secretaria en un congreso, aunque en ninguno de los dos casos se celebraron primarias. En ese sentido, Espadas ha supuesto una ruptura con lo anterior, aunque el alcalde procede del sector más oficialista.

El PSOE andaluz abre así una nueva etapa; en realidad, la que debería haber iniciado después de perder el Gobierno andaluz tras 38 años de poder ininterrumpido, pero Susana Díaz mantenía que esa derrota era una victoria que se truncó por la alianza del PP con Vox en el Parlamento. Había un hecho evidente que le quitaba la razón: meses después de perder la Junta, Pedro Sánchez mejoró sus resultados en las siguientes elecciones generales en Andalucía.

Es difícil comprender cómo Susana Díaz ha arriesgado tanto en un enfrentamiento que le ha sido tan decepcionante. El líder del Gobierno, Pedro Sánchez, le había ofrecido que fuese la presidenta del Senado, y el segundo en el partido, José Luis Ábalos, mantuvo una útima reunión con ella para darle una salida negociada. Todo fue en vano, Díaz se sentía ganadora.

La victoria de Juan Espadas es, en cierto sentido, heroica. Es cierto que contaba con el apoyo de Ferraz, pero la secretaria general tenía el aparato de la sede de San Vicente y al grupo parlamentario en la Cámara autonómica. Es más, su condición de alcalde de Sevilla levantaba suspicacias en la zona oriental de Andalucía. Sin embargo, Espadas ha ganado con total claridad en las ciudades de Almería, Jaén, Granada,Málaga, Sevilla y Huelva.