Juanma Moreno advierte a Juan Espadas: "María Jesús Montero, no viene a por mí"

La sesión de control del Parlamento de Andalucía, la primera después de 35 días después de la visita al Vaticano del presidente de la Junta y del paréntesis de la Semana Santa, ha tenido en los casos de corrupción, entendidos como el frustrado (por ahora) fichaje por una aseguradora de quien era viceconsejero de Salud y los contratos en la empresa pública de Turismo (éstos apenas citados), así como en los vividos en anteriores legislaturas, sus protagonistas. El estadio de la Cartuja y la polémica por la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno en representación de Pedro Sánchez que obligó al presidente de la Junta a sentarse al lado izquierdo del rey Felipe VI, también se ha colado en los reproches, con un recado a Juan Espadas: "Montero no viene a por mi".

Y es que al presidente de la Junta, todavía se le ve dolido por lo que él considera un desplante. Ese asunto ha motivado sus respuestas más airadas: "eso no se lo haría al lehendakari del Gobierno vasco, ni al presidente de la Generalitat; no voy a tolerar que se produzca un desplante al máximo representante de todos los andaluces. No lo voy a permitir de ninguna manera", ha asegurado Moreno en un tono de voz que denotaba su enfado: "los andaluces no merecen que una andaluza (en alusión a Montero) sufran esa deslealtad". A esa más que perceptible molestia, ha contribuido también la alusión que el propio Juan Espadas le había hecho momentos antes acerca de su formación: "usted debería conocer cuál es el protocolo en la Casa Real".

Sin salir del estadio de la Cartuja, Moreno ha asegurado que con una aportación de la Junta de Andalucía de "600.000 euros" para albergar la última edición de la final de la Copa de Rey de fútbol, celebrada la pasada semana, "han generado 60 millones de euros", dinero que ha contabilizado en sectores como el alojamiento hotelero y la hostelería y concluir con estos datos que "esto es hacer el cambio en Andalucía: coger un estadio en ruinas y judicializado y ponerlo al servicio de la sociedad generando empleo".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, le ha recordado que, ya en una sesión de control, le interpeló "que no debía sacar dinero de las escuelas para arreglar La Cartuja". En este sentido, le ha afeado sus quejas en torno al palco VIP, "por ese 'juego de sillas' en el que nos han tenido enredados: un debate placebo para que nadie pensara cómo un dinero de la Junta de Andalucía que era para arreglar un estadio, había acabado pagando mojitos en Punta Cana a Rubiales". El presidente de la Junta ha insistido en la idea de que "cinco días después de las elecciones del 2 de diciembre, existían informes que hablaban del cierre del estadio porque no se podía mantener". "Hemos conseguido recuperar una infraestructura que fue millonaria y que costó mucho dinero".

Curiosamente, tal y como ha recordado Moreno, Vox también se ha detenido en los casos del viceconsejero de Salud, o en la Cartuja. El portavoz de la formación, Manuel Gavira, ha criticado la "incapacidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), para hacer una gestión distinta a la de los anteriores ejecutivos del PSOE-A, con lo que ha considerado que Andalucía se "merece otro presidente". "Le ha faltado cerrar la frase perfecta: Andalucía se merece un presidente como yo", ha replicado Moreno, haciendo referencia a la "resignación de Vox por copiar textualmente todos los discursos" de la izquierda. "No pueden hacer oposición a cualquier precio, porque lo que van a conseguir es que sean irreconocibles para una parte de su electorado".

El caso del viceconsejero de Salud

El presidente de a Junta, que no ha hecho manifestación alguna ni antes, ni después de la sesión de control, algo que no es habitual, se ha tenido que zafar para defender la gestión de la Consejería de Salud en el asunto de quien era viceconsejero de la misma, Migue Ángel Guzmán, que pretendía ejercer como director médico de la aseguradora Asisa y a quien la oposición en pleno, acusa de incumplir la ley de incompatibilidades y de "un sistema perfectamente planeado para desmantelar la sanidad pública".

Así se lo ha afeado el portavoz de Adelante, José Ignacio García, que ha detallado "los mítines de su campaña electoral patrocinados por esa aseguradora a la que ha ido a parar el número dos de la Consejería". Según García "cada minuto que pasa sin que cese a la consejera de Salud, le hace a usted más responsable de la situación de corrupción que significa un caso como este". Moreno ha recordado su propuesta de esta misma semana en la que se comprometió a reformar algunos aspectos de la legislación como por ejemplo, "para exigir que un cargo público tenga que registrar su intención de ir a una entidad que tenga que ver con su gestión y que ahora no es obligatorio".

Sanidad y falta de transparencia

Juan Espadas ha aprovechado para remarcar que lleva "más de un año" denunciando desde el Parlamento el modus operandi del Gobierno del PP "en relación con la sanidad pública en Andalucía", y ha estado preguntando al presidente "por qué se produce cada vez un mayor trasvase de recursos de la pública a la privada, lo que genera inevitablemente que se vayan produciendo trasvases de pacientes de la sanidad pública a clientes de la sanidad privada".

"El deterioro de la sanidad pública es el principal problema que tiene ahora mismo su gobierno y que tiene Andalucía, y usted lo sabe", ha advertido también el líder del PSOE-A al presidente de la Junta, a quien Juan Espadas ha reprochado que diga que "no" a la solicitud de creación de una comisión de investigación que ha registrado el Grupo Socialista en el Parlamento centrada en la contratación de emergencia de la Consejería de Salud y Consumo en el marco de la pandemia de Covid-19.

"Llevo un año pidiendo documentación, y no sólo no se nos ha facilitado como corresponde, sino que hay muchísimas dudas al respecto", ha denunciado Espadas antes de insistir en preguntar a Moreno por qué el PP-A se niega a una comisión de investigación "para ser transparente y aclarar las cosas".