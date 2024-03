La oposición critica la ausencia de Juanma Moreno del Parlamento por su visita al papa Francisco

La visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, realiza al papa Francisco mañana en el Vaticano, ha levantado las críticas de toda la oposición en el Parlamento de Andalucía que de manera unánime, ha afeado su ausencia de la sesión de control que tendría que haber contado con su presencia ese mismo día. Adelante, Por Andalucía, Vox y PSOE han criticado esa ausencia, mientras que el PP ha recordado que "sólo ha faltado en dos ocasiones en más de cien sesiones de control desde que es presidente de la Junta".

El portavoz del PP, Toni Martín, ha señalado que el "récord" de ausencia en plenos del Parlamento lo tiene el expresidente de la Junta socialista Manuel Chaves, que tuvo "cuatro ausencias consecutivas de cuatro plenos". "Y ahora vienen a quejarse de que Moreno ha faltado dos veces en cien plenos". Asimismo, respecto a las críticas de la oposición también a la ausencia en plenos del Parlamento de consejeros del actual Ejecutivo del PP-A, ha señalado que en las novena y décima legislaturas, ambas con gobierno socialistas, faltaron 24 y 33 consejeros, respectivamente, a sesiones plenarias.

Martín ha recurrido a datos sobre las ausencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las Cortes Generales: "ha estado un año entero sin acudir al Senado a someterse a las sesiones de control porque no tenía la mayoría y le resultaba incómodo". Ha apuntado que Sánchez ha acudido por primera vez a la Cámara Alta para intentar poner "el ventilador" en relación con la corrupción. Asimismo, ha indicado que, en la pasada legislatura nacional, se quedaron sin atender en el Congreso de los Diputados "más de 1.000 peticiones de comparecencias de ministros planteadas por el PP", y ahora resulta que "lo grave es que no venga un consejero al Pleno del Parlamento andaluz".

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, no ha insistido en el tema y se ha limitado a reconocer que "la visita está muy bien, pero en lugar de pedirle al papa que interceda ante quien corresponda para que llueva, le podía pedir también su ayuda para arreglar, por ejemplo, las listas de espera sanitarias que se viven en la comunidad andaluza".

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha insistido en este aspecto y ha aconsejado que en lugar de "pedir ayuda divina" al papa Francisco, se "aplique y haga su trabajo" al frente del Ejecutivo autonómico, al tiempo que le ha reprochado su "hipocresía", ya que en esta comunidad está "fomentando el aborto y la eutanasia". También ha criticado el "complejo" que tiene el PP hasta para "reconocer" que quiere que el "Obispo de Roma interceda ante Dios Padre" para que resuelva problemas como el de la sequía en la comunidad.

Gavira ha indicado que su partido no es nadie para decir a Moreno qué temas tratar en su audiencia con el Papa, pero sí ha criticado que le vaya a llevar asuntos que "no son de su competencia", como el de la inmigración. No obstante, ha confiado en que Moreno y el papa, si van a abordar ese asunto, hablen de la "inmigración ilegal" y sobre qué hay que hacer para "combatir a las mafias". En su opinión, Juanma Moreno debería dejar ya "los complejos" y "subterfugios" y se tiene que "mojar y aclarar" qué piensa sobre la inmigración ilegal que está afectando a Andalucía.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha demandado "menos viajes propagandísticos y más rendir cuentas" de un presidente andaluz al que ha calificado como "soberbio" por este comportamiento y el uso del "rodillo de la mayoría absoluta". Delgado ha recordado que esta ausencia se traducirá en que estará "cinco semanas sin rendir cuentas", hecho que ha atribuido a "una soberbia de alguien que se considera por encima de sus obligaciones", para remarcar entonces que faltar a sus preguntas en el Parlamento es hacerlo con "sus obligaciones con los ciudadanos".

Delgado ha demandado que deje de ser "la legislatura con la agenda a la carta" tras rememorar diferentes episodios de trastocar la actividad del Pleno de la Cámara autonómica, entre los que ha incluido "adelantar votaciones, no someterse al control por un partido de fútbol (final de la Europa League que disputó el Sevilla en Budapest, o por una visita del Rey". Tras argumentar que "tiene sobradamente fácil poner su agenda como presidente de la Junta", por ser conocedor con antelación de que debe afrontar dos jueves en el mes las preguntas parlamentarias, ha ironizado sobre el hecho de que Moreno "va a ver al papa al Vaticano para que interceda para que llueva", momento en que ha advertido de que el Gobierno andaluz "autoriza grandes campos de golf" y le ha instado en consecuencia a "cambiar la política hídrica".