Sergio Ramos, “con mucho power” para el derbi

El de esta noche será un partido muy especial para Sergio Ramos. Real Betis y Sevilla se ven las caras en el Estadio Benito Villamarín, un escenario que el camero no pisa con la camiseta nervionense desde 2005. Aquel encuentro acabó con victoria verdiblanca (1-0) gracias a un solitario gol de Ricardo Oliveira. Tras dicho partido, el central no ha vuelto a disputar un derbi.

En la el encuentro de ida, Sergio Ramos estaba lesionado y, pese a que forzó para poder disputar, al menos, algunos minutos, no pudo salir al césped. Fue con Diego Alonso en el banquillo. En la actualidad, bajo la tutela de Quique Sánchez Flores, el camero se ha erigido como gran líder del Sevilla y su gran objetivo es firmar una buena actuación en el Estadio Benito Villamarín.

Para ello, el central sevillista ha firmado una intensa semana de trabajo. En la comida de conjura fue uno de los grandes pilares y su obsesión ha sido, desde el miércoles, la de convencer y transmitir al resto de sus compañeros la importancia de un partido como el derbi. En la cuenta oficial de Instagram se publicó un vídeo que así lo demuestra -puede verlo en la cabecera de esta noticia-, en el cual se puede ver a Sergio Ramos afirmando que se encuentra "con mucho power".

Ocurrió en la sesión matinal del jueves. También se le pudo ver intenso en el clásico ejercicio del rondo, donde demostró la calidad técnica que posee. Entre risas, acabó chocando con Mariano Díaz y abrazado a Suso, mientras decía que se sentía con "fútbol champagne". El camero, además, dejó otra imagen llamativa en el entrenamiento, cuando se comenzó a pasar el balón con el exdelantero del Real Madrid, evitando que cayera al suelo.

La importancia del derbi y su temporada

A Sergio Ramos le restan, apenas, seis partidos en el Sevilla. Si el camero no renueva, su contrato con la entidad hispalense expira el próximo 30 de junio. Sin duda, es un aliciente más para el central de cara a un partido que recobra mayor importancia por el contexto. No sólo podría ser su último derbi, sino que sería una oportunidad para cambiar, definitivamente, la opinión de la afición nervionense sobre él.

Las heridas del pasado siguen cerrándose... pero no hay nada como un partido ante el Real Betis para terminar de sanarlas. Además, con la permanencia ya amarrada, la presión clasificatoria del Sevilla es mínima. La única opción de darle una alegría a su afición esta temporada es llevándose los tres puntos del Benito Villamarín, pero estos no les cambiarán la vida a un equipo que no tiene, tampoco, opciones de alcanzar Europa vía LaLiga EA Sports.

Sergio Ramos, por el momento, suma algo más de 2.700 minutos sobre el césped esta temporada. El camero es un fijo para Quique Sánchez Flores y, además de aportar en la afecta defensiva, ha demostrado su olfato anotando seis goles y repartiendo una asistencia.

Una temporada en la que ha despejado, si las hubiese, cualquier tipo de duda sobre su rendimiento en Nervión.