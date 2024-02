Junta y Gobierno reanudan mañana la reactivación del Acuerdo por Doñana

La Junta y el Gobierno comenzarán mañana las reuniones para reactivar el pacto por Doñana, ya que los equipos de trabajo de ambas administraciones tienen previsto analizar cómo se modifica el polémico artículo sobre suelos forestales y cultivos incluido en el decreto de simplificación administrativa. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, mantendrán una reunión telemática para buscar una redacción de este artículo que no suponga un obstáculo para el Ministerio de Transición Ecológica y, al mismo tiempo superen el embrollo jurídico que supone modificar un decreto ley ya en vigor.

Las opciones de modificar un decreto pasan por bien devolverlo al Consejo de Gobierno para la redacción de uno nuevo, o como parece el caso, convalidar el actual con el compromiso de redactar una corrección posterior en una reunión del Ejecutivo. Hay que recordar que, al haberse elegido la fórmula del decreto, éste no puede modificarse en su trámite parlamentario.

El encuentro se confirma después de que esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijera que están dispuestos a sentarse con el Gobierno para modificar el artículo sobre suelos forestales del decreto de simplificación y ha confirmado que el jueves se celebrará en San Telmo la reunión prevista con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre sequía. Moreno y Ribera hablaron el lunes por teléfono, tras la polémica por la supuesta declaración de suelos forestales como cultivables, que ha hecho tambalearse el acuerdo para salvaguardar Doñana que firmaron en noviembre ambas administraciones. Tras esta conversación Moreno ha añadido que tienen "plena voluntad de acuerdo" con el Gobierno y que el interés general "prima por encima de cualquier cosa", por lo que no van a tardar "ni diez minutos" en ponerse de acuerdo para que no haya problemas, ni con Doñana ni con el agua.

Por su parte, la vicepresidenta aseguraba en su comparecencia tras la celebración del Consejo de Ministros que "los equipos están buscando la fórmula jurídica para poder llevar a cabo esa modificación, porque hay que recordar que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía". Ribera ha añadido que "hasta que esta cuestión no se resuelva, es muy difícil avanzar".

Ambos representantes institucionales han mantenido una conversación en la que Ribera ha confirmado que "me ha manifestado su disponibilidad para modificar esa disposición del decreto ley que pudiera afectar a la Corona Norte de Donaña". A juicio de la titular de Transición Ecológica "no es una señal muy buena que, mientras se intenta reducir la presión sobre Doñana por un lado, se aumente por otro, así que esto es necesario aclararlo"

"Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, queremos el interés general", ha afirmado Moreno, quien ha dicho que están dispuestos a sentarse con el Ministerio para que les digan "qué no les gusta y modificarlo", para hacer "que ellos se sientan a gusto" con la interpretación del artículo en cuestión. Ha explicado que "no pasa absolutamente nada" con ese artículo y que el Ministerio ha "interpretado" que hay "alguna causa que podría revertir la situación de los suelos", pero la Junta "no está de acuerdo".

Moreno ha agregado que lo ocurrido es que "la representante del Gobierno" hace "una interpretación de un decreto que tiene 500 hojas y que afecta a todas las consejerías, y que es para el conjunto de Andalucía".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido al presidente de la Junta explicaciones tras intentar “colar” en el decreto de simplificación administrativa la ampliación del regadío en Doñana. “Es muy grave que un presidente de la Junta diga una cosa y haga otra. Ayer quedó de manifiesto su insolvencia después de que en un primer momento negara que hubiera un problema, faltando el respeto a quienes denunciamos la situación, para después pedir disculpas al Gobierno de España por faltar al acuerdo y decir que está dispuesto a retirar el texto”, ha denunciado Espadas.

Incertidumbre en los pueblos

Mientras tanto, la incertidumbre impera entre los 14 municipios del área de influencia de Doñana que han recibido como "un varapalo" la suspensión de la reunión que este martes tenían con el Miteco para abordar el reparto de fondos del Acuerdo firmado entre el Gobierno y la Junta el pasado noviembre.

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, que ejerce como portavoz de los 12 municipios que presentaron una propuesta conjunta al Ministerio, ha lamentado que pensaban que hoy quedaría resuelto el reparto, pero esperan que las conversaciones se restablezcan, "que siga el diálogo entre las dos administraciones y que realmente lleguen a un consenso por la importante inversión que hay prevista".

Francisco Bella, alcalde de Almonte, que junto con el de Hinojos presentó la propuesta alternativa a los 12 anteriores, ha precisado que la suspensión del encuentro se hace sine die, es decir, "sin saber cuándo se va a retomar el tema", lo cual genera cierta incertidumbre. "Tras un pacto que todo el mundo celebramos en noviembre y con expectativas de cara a poner en marcha todos los proyectos ya a principio de este año, la verdad es que ahora mismo estamos en un compás de espera que no sabemos qué es lo que va a ocurrir", ha dicho.