La Junta desconoce el nuevo cargo del ex número 2 de Salud y defiende al director de Turismo y Deporte

La Junta de Andalucía ha reaccionado este martes a los dos posibles casos de incompatibilidad que se le han presentado en las últimas horas: el director gerente de la empresa pública de Turismo y Deporte, Lisardo Morán, que ha adjudicado una ayuda de 350.000 euros a su antigua empresa, y el ex viceconsejero de Salud y Consumo Miguel Ángel Guzmán, que tres meses después de dejar su cargo ha fichado por una importante aseguradora privada, Asisa.

La respuesta de uno y otro caso ha sido muy diferente. Con respecto a Morán, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, se ha mostrado seguro de que el alto cargo de la Junta no ha incurrido en irregularidad alguna, aunque el PSOE-A ha denunciado esta situación ante la Oficina Antifraude.

Pacheco ha explicado que Lisardo Morán "fue empleado de Giants Gaming Sports desde el año 2017 hasta enero del año 2023", pero "durante ese tiempo no tuvo poder de dirección ni poder de firma", y "no ha sido socio ni administrador de la compañía", extremo que este lunes el PSOE-A rechazó, ya que situó a Morán como CEO de la empresa.

El portavoz de la Junta ha indicado que Lisardo Morán "se abstuvo durante todo el proceso de concesión de la subvención", aunque "es cierto que, una vez que la Consejería adoptó la decisión" de concederla, "en un proceso del que él no formó parte, luego firmó" la resolución, "porque él era la única persona que podía firmar esa subvención".

El consejero ha sostenido en señalar que el actual director gerente de la empresa de Turismo y Deporte "ni fue socio, ni fue administrador, ni tuvo firma, ni tuvo poder de decisión nunca" en la empresa en la que trabajó antes de incorporarse al Gobierno andaluz, por lo que "entendemos que no existe la incompatibilidad" que denuncia el PSOE-A.

Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte se ha destacado la idoneidad de la contratación de Lisardo Morán por su perfil en eSport, un campo en el que la Junta tiene especial interés para llegar a la generación Z.

En este punto, Pacheco ha manifestando que realmente existe en este caso "es un empeño del Partido Socialista, que es quien formula esa denuncia, en seguir embarrando el terreno de juego para que no se hable de los verdaderos casos de corrupción que hoy escandalizan a todo el país".

"No consta"

Pero no ha tenido el mismo ahínco con el ex número 2 de la Consejería de Salud, nuevo director médico de Asisa en Andalucía, cuyo caso llevará Adelante Andalucía ante la Oficina Antofraude. El portavoz de la Junta, que ha tomado la iniciativa en esta polémica en lugar de la consejera del ramo, Catalina García, ha reconocido que se ha enterado por los medios de comunicación de la nueva ocupación de Miguel Ángel Guzmán. "Oficialmente, a la Junta no le consta el nuevo cargo", ha puntualizado el consejero.

No obstante, desde el Ejecutivo andaluz se analizará el caso para recabar la información necesaria y a adoptar así "las medidas que en su caso hubiera que adoptar". "Este Gobierno está absolutamente comprometido con el cumplimiento de la legalidad. No nos consta que se haya incumplido ninguna norma, puesto que actualmente no tenemos ninguna información", ha manifestado.

Aun así, Pacheco ha aclarado que "nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero ojo también estamos absolutamente en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto", ha agregado el portavoz, quien ha indicado que, en este caso, "hay que ser prudentes, hay que recabar la información y ha que analizar la vigente ley (de Incompatibilidades) que rige en Andalucía y analizar si existe algún tipo de incumplimiento o no".