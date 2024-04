La Junta afirma que no hay "trama ni escándalo" en los contratos de emergencia de la pandemia

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido al PSOE-A que sea "más prudente" y no pretenda dar "lecciones", porque los contratos de emergencia que hizo la Junta durante la pandemia del Covid fueron "legales", con lo que no hay ninguna "trama ni escándalo" en este asunto.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, así se ha pronunciado Sanz al hilo de que el Pleno del Parlamento andaluz vaya a debatir el jueves la solicitud del PSOE-A de creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones mediante la tramitación de emergencia realizadas en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía, integrado tanto por el Servicio Andaluz de Salud como por las agencias públicas empresariales sanitarias, durante los ejercicios 2020 a 2023 y hasta la fecha de presentación de la iniciativa.

Para Sanz, lo que no puede pretender el PSOE es "extender" todo lo que se está viendo del caso Koldo a una situación de "prolongación de contratos de emergencia que está prevista en la Ley de contratos del sector público, que permite que mientras que se licitan nuevos contratos y se resuelven, se puedan prorrogar contratos de emergencia", como se hizo en Andalucía.

Ha insistido en que, en esta comunidad, "todo se ha hecho con transparencia, y todos los contratos están publicados y se han hecho cumpliendo escrupulosamente la Ley de contratos del sector público".

"Aquí no hay trama ni hay escándalo", según ha sentenciado Antonio Sanz, quien ha criticado que el PSOE-A "de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia", pretenda dar "lecciones".

Para Sanz, los socialistas deberían ser un poquito "más prudentes" y ha señalado que Andalucía puede estar tranquila de que durante la pandemia, "todo se hizo, desde luego muy difícil, pero todo se hizo en el marco de la ley".

Según el consejero, el Gobierno de Pedro Sánchez es el que tiene que dar "explicaciones de cómo, cuando estaba muriendo la gente por el Covid, había entornos políticos que se beneficiaban de contratos para enriquecerse".

"La punta del iceberg"

Sin embargo, desde las filas socialistas se insiste en la necesidad de fiscalizar estos contratos. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado que lo que se conoce sobre las contrataciones en materia sanitaria por parte de la Junta de Andalucía solo es la "punta del iceberg", y ha advertido de que acudirán a los tribunales si no prospera esta semana su petición de creación de una comisión de investigación.

En una entrevista en la Cadena Ser Andalucía, Espadas ha indicado que la denuncia ya está "preparada y documentada" pese a no haber tenido facilidades a la hora de que la Junta diera información, y aunque al PSOE no le gusta "judicializar" algunos asuntos en el ámbito de lo público, "no nos ha quedado otra" si no hay comisión.

"No nos queda otra que ir a los tribunales porque el señor Moreno Bonilla parece no estar por la labor de la luz y taquígrafos en el Parlamento", ha señalado Espadas, quien se ha mostrado convencido de que ha habido menoscabo de fondos públicos porque ha habido dos años "donde nos hemos saltado las normas de concurrencia pública".

En su opinión, que haya un viceconsejero (de Salud) que cuando abandona su cargo fiche por una empresa privada del sector -Asisa- que ha sido "claramente beneficiada" con contratos adjudicados, en su mayoría sin procedimiento ni concurso, es "la punta del iceberg" de un asunto que "intenta ocultar" el Gobierno andaluz desde hace dos años.

Según el líder socialista, desde hace dos años, el Gobierno de Moreno pretende ocultar "por qué" se han dedicado "a dedo, sin control y sin procedimiento" recursos públicos a la sanidad privada, por lo que el PSOE está intentando desde hace dos años es "tirar de la manta" con medidas como la creación de una comisión de investigación.

La incompatibilidad de Miguel Ángel Guzmán no es más que la consecuencia de la actitud de una persona que no ha respetado las normas pero tiene que haber "luz y taquígrafos" con lo ocurrido estos años en el sistema de salud andaluz porque "no puede ser" que haya más de 250 millones de euros del presupuesto andaluz que haya ido a la sanidad privada "a dedo, a criterio de altos cargos del SAS", según ha explicado Espadas.

En este sentido, ha anunciado que pedirán a la Oficina Antifraude que "verifique" que el ex viceconsejero se puede incorporar a la empresa Asisa en el mes de julio tal y como ha explicado el Gobierno andaluz porque desde el PSOE se tiene la impresión de que forma parte de la "maraña de contratos" que han existido en el SAS.

Por otra parte, ha dicho desconocer lo que se está investigando por los tribunales sobre las obras del Estadio de la Cartuja, dentro del 'caso Rubiales', pero ha recordado que hay un convenio entre la Junta y la RFEF que "no es el que suscribimos" para la celebración de las ediciones de la Copa del Rey "del que no se dio cuenta" al consejo de administración.

Preguntado por la polémica por el protocolo en el palco del Estadio de La Cartuja en la final de la Copa del Rey, Espadas la ha achacado al "máximo interés por el protagonismo" por parte de Moreno, algo que ha tildado de "absurdo" porque en un acto de la Casa Real es ésta la que dicta el orden si está el presidente o la vicepresidenta del Gobierno.

En clave de partido, Espadas ha señalado que se ha puesto de manifiesto la "gran labor de oposición" que se está realizando como lo prueba el trabajo de investigación que se ha realizado respecto a las contrataciones por parte del Gobierno andaluz en materia sanitaria.