La Junta podrá incurrir en un déficit del 2,2% en 2021

La Junta de Andalucía podrá incurrir en 2021 en un déficit del 2,2% del PIB. El Ministerio de Hacienda ha informado este lunes a los gobiernos autonómicos de cuáles son los márgenes fiscales para confeccionar sus próximos presupuestos, aunque hay que considerar que no son obligaciones como tal, ya que se han suspendido los objetivos de estabilidad a consecuencia de la pandemia. Esta diferencia entre los ingresos y los gastos finales del 2,2% del PIB supondría, en el caso de la Junta, un desequilibrio presupuestario de algo más de 2.500 millones de euros.

La Junta, ya con el Gobierno de Juanma Moreno, cerró 2019 con un pequeño superávit, y su objetivo inicial para el actual era tener también déficit cero, pero la crisis aparejada al coronavirus ha hecho saltar por los aires estas previsiones. La Junta tenía permiso para alcanzar un 0,2% de déficit en 2021, al que ahora se le suman dos puntos porcentuales. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya cuenta con la previsión de las entregas a cuenta que recibirá, así como la liquidación del ejercicio de hace dos años, que son los dos factores que componen la cantidad medular de sus ingresos.

En una larga reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó a los consejeros homónimos que las comunidades autónomas contarán con unos recursos similares a los que han tenido en 2020. Aun así, el Gobierno calcula un cierto desequilibrio entre el plus que recibirán en 2021 y lo que gasten, de ahí que recomiende que el déficit no sea superior al 2,2%. Montero ha subrayado que éste es un objetivo de "referencia", que "no es de obligado cumplimiento". No se activa, por tanto, la ley orgánica de estabilidad de financiera en el caso de incumplimiento.

A lo largo de 2020, los gobiernos autonómicos han contado con una financiación extraordinaria para aliviar los gastos del Covid, tanto los sanitarios, como los educativos. "Las comunidades autónomas han contando en 2020 con la mayor financiación de toda su historia", ha indicado Montero. Las comunidades recibirán 115.662 millones de euros en entregas a cuenta en 2021, a lo que cabe añadir la liquidación de 2019, que será de 9.706 millones de euros.

El Gobierno central también aprobará en 2021 un fondo Covid 2, dotado con 13.486 millones de euros, que no tendrá las condiciones del anterior. El fondo Covid actual se divide en varias partes, destinadas a gasto sanitario, educativo y caída de los ingresos impositivos. Si se suman todas las cantidades del sistema de financiación más el déficit, las autonomías contarían con un 4,9% más que en 2020.

Lo que se puede llamar fondo Covid 2, no obstante, deberá aprobarse en el Congreso y con unos criterios que habrá que definir.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal, Montero ha informado que las comunidades gestionarán 10.000 millones de euros de modo directo. Son la mayor parte del llamado fondo React, que se deben traducir en proyecto que aprobará Bruselas con cada una de las comunidades. El resto de las transferencias, hasta llegar a los 70.000 millones de euros, proceden de dos programas estatales.