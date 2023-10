La Junta resuelve el 40% de todos los bonos de alquiler destinados a jóvenes en Andalucía

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha resuelto un total de 4.546 solicitudes del bono de alquiler joven, lo que representa el 40% del total. Según pudo conocer este periódico, fueron abonadas hasta 2.524, lo que supone una cantidad de 21,2 millones de euros en el gasto comprometido. Según señalaron fuentes de la Consejería, “la Junta de Andalucía está trabajando desde el primer momento para resolver el Bono de Alquiler Joven y el dinero llegue a los jóvenes andaluces lo antes posible”, por lo que “está haciendo frente a un procedimiento tremendamente farragoso que nos impuso el Gobierno central y del que ya advertimos varias comunidades autónomas en el inicio”.

La ministra de Fomento en funciones, Raquel Sánchez, sugirió ayer a la administración andaluza que “complemente esas ayudas habilitadas por el Gobierno de España, con su propia línea de subvenciones, ya que lo puede hacer porque así está previsto” y por un retraso en la tramitación y gestión de los bonos de alquiler para jóvenes, que no dudó en calificar de “desastrosa”. En un acto con dos centenares de jóvenes afectados por esa demora en tramitar sus solicitudes, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, reconoció la “frustración” de miles de personas por la “falta de explicaciones” por parte del Gobierno de Juanma Moreno que es “el único entre todas las comunidades autónomas que acumula un retraso que es intolerable”.

La ministra tampoco escapó del calificativo de “desastrosa” para definir una gestión que “no se ha dado en ningún otro lugar de España”, algo que “frustra las aspiraciones de los jóvenes de acceder a una vivienda” y “también las del propio Gobierno que ha apostado por esas ayudas que se han hecho para que los trámites sean lo más sencillos posibles” por lo que confesó que “no encuentro ninguna explicación para ese retraso”.

Sí aprovechó para lanzar esa sugerencia a la Junta de Andalucía, porque “no es normal que se pusieran en marcha el año pasado y todavía no se hayan tramitado todas las solicitudes, algo que debía haberse hecho de la manera más rápida posible”. Ante ese retraso la Junta podría “complementar esas ayudas con las suyas propias. Es simplemente una sugerencia que puede paliar un retraso que no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista”. De hecho también reconoció que la comunidad de Madrid, “ha planteado también algunos problemas pero de ninguna manera tan graves con los que se han dado en Andalucía”.

Sánchez calificó la situación andaluza como algo “inédito, difícilmente comprensible porque sólo había que justificar que cumplían los requisitos de tener entre 18 y 35 años de edad y su nivel de renta, algo que estaba dentro de lo más básico, pero que de ninguna manera puede esgrimirse para justificar ese retraso”.

No quiso ir más allá y eludió la posibilidad de gestionar directamente esas ayudas en una próxima convocatoria, ya que “las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas”.Eso sí, dejó en el aire la posibilidad de que en el futuro “se exijan a esas administraciones que expliquen de una manera clara el estado de la tramitación de las ayudas, que se refuercen los controles y que ante retrasos como los que ha habido en este caso, se expliquen antes de volver a adjudicarlas”.

Por su parte, Juan Espadas expuso también que “hace meses los jóvenes vieron con ilusión el aporte de fondos del Gobierno de España para emanciparse ante la subida de precios pero se han encontrado con una gran decepción”, de manera especial porque, a su entender “no entienden como en otras comunidades autónomas se ha resuelto y aquí siguen esperando. No se lo merecen, de ninguna de las maneras”. El secretario general de los socialistas andaluces recordó cómo “el presidente de la Junta, tuvo que pedir disculpas por el desastre en sede parlamentaria, pero desde luego, el mal ya estaba hecho”.

En mayo se pagaron los primeros

Fuentes de la Consejería quisieron salir al paso de las críticas recibidas en los últimos días y añadieron que “Andalucía no es la última comunidad autónoma en el pago del Bono Alquiler Joven. En el mes de mayo se pagaron a los primeros solicitantes, dentro de los seis meses posteriores a la apertura de la convocatoria, como recogían las bases reguladoras”. No obstante, quisieron aclarar que “seguimos dando pasos y poniendo todos los medios a nuestro alcance para que cuanto antes los jóvenes que solicitaron la subvención y cumplen los requisitos reciban las ayudas con carácter retroactivo”.

En este sentido, se “ha puesto en marcha un plan de choque, con nuevo personal funcionario dedicado en exclusiva al bono”. Según reconoció la consejera Rocío Ruiz, este refuerzo “supondrá la llegada de 57 funcionarios” sólo para tramitar el bono.