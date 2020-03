La Junta cierra todos los centros de día de mayores para combatir el coronavirus

La Consejería de Salud contratará hasta 4.000 profesionales sanitarios si hiciese falta para contener la expansión de virus y atender a los contagiados. Dotará, en función de la demanda, a hospitales y centros de salud con el personal necesario "sin escatimar" recursos. Es una de las medidas que ha anunciado este miércoles el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín. Se ha habilitado un teléfono especial, 900 400 061, y se está haciendo un esfuerzo mayor en los distritos Málaga-Guadalhorce y Costa del Sol, donde se concentran el 70% de los casos andaluces, que son 102. Las restricciones más importantes se aplican al personal sanitario, que no celebrarán congresos ni se realizarán prácticas. Se ha recomendado que se pospongan los viajes escolares.

La Junta cierra a partir de hoy 168 centros de participación activa para mayores (antiguos hogares) y los cerca de medio millar que tienen los ayuntamientos y los 90 de entidades privadas. Los mayores son el principal grupo de riesgo. El Gobierno andaluz reprograma todas las oposiciones, que ya no se celebrarán, al menos, en el plazo de dos meses. Se retrasan todas las convocadas, que sean "masivas", a partir de hoy. Hay algunos exámenes a las que venían más de mil opositores de otras comunidades. Las estaciones de autobuses, metros y las marítimas se desinfectarán todos los días. Las trabajadores de la Junta que estén embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas podrán trabajar en su casa. No obstante, cada consejería contará con un plan propio para sus empleados.

No se suspenden las clases ni en los colegios ni en los institutos ni en las facultades, a pesar de que algunas universidades lo han estado estudiando. Lo que sí se ha recomendado es la suspensión de las excursiones y viajes escolares, pero no es una prohibición. El Gobierno no prevé la suspensión de los actos masivos de la Semana Santa, aunque Juan Marín ha dicho que si la situación se complicase, si no fuese la actual, se adoptaría esa decisión. Esto no quita que haya hermandades que estén adoptando medidas por cuenta propia, como la suspensión de las salidas de costaleros y cargadores, previa a la semana de pasión.

Sobre las concentraciones de más de 1.000 personas, el vicepresidente ha declarado que el Gobierno central ya las ha suspendido, pero no es así: sólo se han restringido en las zonas de contención reforzada; es decir, Madrid, Vitoria y la Rioja. Una fuente de la Junta ha explicado que la recomendación es que no tengan lugar.

Se esperan fallecidos en Andalucía

Andalucía no presenta la gravedad de expansión de otras comunidades, pero la situación es "delicada". El Gobierno andaluz ha explicado que la situación es de "contención leve". En estos momentos, hay 102 personas infectadas y ningún fallecido, pero el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín, ha adelantado que espera una mortalidad del 2%. Marín ha comparecido junto al consejero de Salud, Jesús Aguirre, después de que se hubiese reunido un comité de crisis. La tasa de incidencia es del 1,06 por cada 100.000 habitantes. En Madrid es del 11,74 y en La Rioja, del 40-

Salud ha solicitado, además, a las personas que han tenido contacto con los infectados que permanezcan en sus domicilios.

"Preferimos pecar por exceso y no lamentar la pérdida de vidas humanas", ha indicado Juan Marín, que se ha encargado de subrayar las diferencias de Andalucía frente a otras comunidades y ha valorado que el Gobierno está preparado. "Los ciudadanos quieren soluciones y rechazan la bronca y la disputa, el Gobierno andaluz va a ser leal y espera que la oposición también lo sea", ha dicho Marín. No obstante, el vicepresidente ha alardeado de que la mejor situación que se vive en Andalucía se debe a que tomaron decisiones desde un primer momento. También ha sostenido que el trabajo que se hizo en verano con el brote de listeriosis ha servido para tener preparado al sistema sanitario público andaluz. Aguirre también ha explicado que la sanidad privada está ayudando a la crisis.

El consejero de Salud ha recordado que el primer paciente registrado en España con contagio comunitario fue el del Virgen del Rocío, a partir del cual se realizó una encuesta de cadena epidemiológica para blindarlo. Se han hecho 1.206 análisis de proteína de coronavirus, y sólo 93 dieron positivos por los laboratorios de referencia. Algunos negativos vuelven a analizarse. En el lugar donde más se han hecho es en Málaga, ya que es la provincia donde hay más casos, de ahí que tenga un tratamiento específico por municipios. Son los distritos de Málaga-Guadalhorce y de Costa del Sol, son zonas de "contención especial". Aún no reforzada, como Madrid, Vitoria y La Rioja. Se han contratado 176 trabajadores en estos distritos.

El consejero Jesús Aguirre ha subrayado que la población diana para la protección son los mayores y los enfermos policrónicos. Aguirre ha solicitado a toda la población que cuiden de estas personas, que se protejan y que no los lleven a los centros hospitalarios sin consultar antes o con los médicos o con el teléfono que ha puesto la Junta a disposición de la población.