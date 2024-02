María Jesús Montero en el Foro Joly de Andalucía: "El Gobierno no va a escatimar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico”

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, participa en el Foro Joly de Andalucía que se celebra en Hotel Cádiz Bahía, del grupo Q, con una intervención en la que ha querido recordar en primer lugar el dramático suceso de los dos Guardias Civiles fallecidos en Barbate, además de mostrar toda su solidaridad con lo acontecido en el terrible incendio de Valencia, "a todos los que están buscando a su ser querido y a las víctimas, que por ahora son cuatro".

Respecto a la situación de Barbate, Montero ha señalado en este encuentro patrocinado por Altadis+, que "somos muy conscientes de la preocupación y la indignación generada a propósito de estos asesinatos. Marlaska ya dijo que no vamos a escatimar en recursos para seguir combatiendo estas lacra del narcotráfico". Así, ha confirmado que "no solo reforzaremos medios materiales y humanos, sino también todo lo relacionado con vigilancia aduanera y fraude".

Plan en el Campo de Gibraltar

En el próximo plan aduanero está previsto reforzar en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco, poniendo especial atención a Gibraltar. "En verano este servicio de la Agencia Tributaria contará con dos nuevos patrulleros en esta comarca", a lo que se sumará que a finales de este año y principios de 2025 otros dos se sumarán a las bases marítimas de Cádiz y Málaga, con 8 millones de euros de inversión".

Todos los departamentos tenemos que poner nuestro servicio y potencialidad para frenar esta lacra, "antes de que acabe 2024 vamos a incorporar a la flota de la Base de Algeciras embarcaciones para seguir luchando contra el narcotráfico".

En la dinamización del Campo de Gibraltar afirma Montero que "desde que llegamos al Gobierno entendimos que era fundamental para una estrategia global desde la que actuar, también sobre los condicionantes económicos que han hecho que esta zona no cuente con el apoyo para su dinamismo y su desarrollo, además de medidas educativas, fomento del empleo, e infraestructuras como la conexión puerto Algeciras con Corredor Ferroviario".

Porque, a su entender, "Lo que necesitan los ciudadanos del Campo de Gibraltar no son reproches cruzados de todas las administraciones, sino trabajo coordinado para impulsar medidas estructurales, que cambien de raíz una compleja realidad de esta zona, que permita combatir la pobreza y las desigualdades". Una desigualdad que aprovecha el narcotráfico con las promesas de dinero fácil o placer inmediato, reconoce.

Achaques al Gobierno de Juanma Moreno

María Jesús Montero también ha hablado sobre el Gobierno de Andalucía en cuanto a "la estrategia de confrontación permanente con el Gobierno de España". Ha defendido que "no se entiende que tengan los jóvenes que ir a la Justicia porque dos años después no se ha puesto en marcha el bono del alquiler; No tiene explicación porque mientras disponen de más recursos que nunca, los servicios públicos están deteriorados".Así, ha afeado que no tiene lógica "que se pacte la preservación de Doñana e intente colar por la puerta de atrás una medida que pone en peligro el futuro del parque, teniendo que venir a sacar a Moreno las castañas del fuego".

Ante esta situación, ha comentado que "la gestión del gobierno de Moreno Bonilla necesita una explicación", pues los indicadores económicos no evolucionan como debiera. "Andalucía no puede permitirse esta indolencia en la gestión, por un PP que solo intenta torpedear el interés general. No se puede hacer de la confrontación la única forma de entender la política".

Con todo, ha expresado que "Andalucía necesita un gobierno eficiente, que trabaje para resolver los problemas de la gente, que crea en la autonomía como herramienta de progreso social y económico", por lo que se siente sorprendida de que "el Gobierno andaluz ni siquiera haya sido capaz de actualizar las cifras del modelo de financiación que en la etapa del gobierno socialista fuimos capaces de impulsar. Están pidiendo menos de lo que cada año llega a Andalucía, como promedio 6.000 millones de euros más que lo que había con el gobierno de Rajoy".

Sobre la amnistía

Cuestionada sobre si está condicionado el acuerdo de Junts a la Amnistía, ha explicado que "sigo dialogando con ellos. Intuyo que sí, pero es que va a haber acuerdo para la ley de Amnistía, cumpliendo lo que el gobierno tiene claro: la Amnistía entró por vía constitucional y tendrá que salir del mismo modo".

Con temas como la Amnistía, se enfrentan a retos que trascienden la propia legislatura de un presidente y un gobierno. "Felipe González tuvo que luchar contra viento y marea para entrar en la OTAN, y convocar un referéndum, Zapatero tuvo que enfrentar el ataque de ETA en unos años muy complicados, pero por encima de su legislatura estaba combatir el terrorismo y dejar años de paz; y lo consiguió, pese a las críticas por hablar con los terroristas. Triunfó, hizo una política de éxito a pesar de las críticas, y con esto va a ocurrir lo mismo. Será una política de éxito que está por encima de la legislatura". Por todo, afirma que "es un desafío la normalización de la convivencia democrática de nuestro país".