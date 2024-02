María Jesús Montero: "Que Moreno Bonilla se prepare para las próximas elecciones"

"Que se prepare Moreno Bonilla para las próximas elecciones". Ahí ha quedado el aviso que María Jesús Montero, número dos del Gobierno y del PSOE, ha dejado esta mañana de viernes en Cádiz, en una nueva edición del Foro Joly. Que se prepare Juanma Moreno, aunque ella no tiene ninguna intención de presentarse a las próximas elecciones andaluzas ni a quitarle el puesto a su compañero Juan Espadas. No quiere, pero los militantes y los dirigentes socialistas andaluces le hacen la ola, y eso es lo que ha ocurrido en el hotel gaditano donde la vicepresidenta del Gobierno se ha mostrado más guerrera que nunca.

Montero es vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general de su partido, lo abarca todo en la política nacional, pero también se ha convertido en el ariete de Juanma Moreno. "Practica el estilo de Ortega Cano -se ha referido al presidente andaluz-, el 'que a gustito estamos', no hace nada, sólo confrontar con el Gobierno y, sobre todo, con María Jesús Montero, pero la verdad es que tiene más dinero que nunca y los servicios públicos los tiene muy mal". Y remacha: "No me voy a cansar de repetirlo, el Gobierno le da 6.000 millones de euros más al año, no 4.000 millones que es lo que pide, sino 6.000 millones más, y la sanidad, la educación y los servicios sociales están mal".

Cuando Montero fue consejera de Hacienda, hizo que el Parlamento andaluz elevase al Gobierno central una queja general por la infrafinanciación que padecen todas las comunidades para prestar los servicios y que, en el caso de Andalucía, es más grave porque recibe menos de la media. De ahí, de su propuesta, avalada por todos los partidos, incluido el PP, se deriva esa petición, que a la Junta le faltan esos 4.000 millones de euros anuales que o bien se deben incluir en el nuevo Sistema de Financiación Autonómica, si lo hubiese, y si no, en un fondo de compensación que serviría para acercar a Andalucía a la media mientras no comienza y concluye una negociación que nunca llega.

El Gobierno central no parece dispuesto a conceder este fondo, lo que sí admite como un error del sistema es que haya tantas diferencias entre las comunidades que más cobran y las que menos. "Para mí lo más sencillo -ha dicho- sería repartir per cápita, muy fácil, pero eso es populista, porque hay que tener en cuenta la población ajustada, la dispersión, muchos factores, pero ahora hay mucha diferencia entre quien más cobra y quien menos cobra".

"Bonilla no le tose a Ayuso"

El Gobierno entrega ahora a Andalucía 6.000 millones de euros más, pero no es una cantidad comprometida ni añadida al Sistema de Financiación, es fruto de un reparto que posibilita el aumento de recaudación que se está dando en España a causa de la bonanza económica. Pero Montero insiste: "Que actualicen la cifra, porque van a perder 2.000 millones de euros, quieren 4.000 y les damos 6.000".

Para ella, Moreno Bonilla, objeto claro de sus críticas esta mañana, "hace populismo fiscal, retoca, beneficia a las rentas más altas, pero no cambia, aunque da a entender un mensaje muy peligroso y es que, sin impuestos, todo sería mejor". La también ministra de Hacienda cree que es un "error" que Andalucía "copie" la seda de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, porque ésta por el efecto capitalidad se lo puede permitir. "Bonilla no le tose a Ayuso", remacha.

Montero es un torbellino dialéctico, la mejor defensa del Gobierno de Pedro Sánchez porque nunca se arruga, y eso es lo que demanda su iglesia en estas horas bajas. Una prueba de ello es lo que ha explicado sobre el proyecto de Presupuestos Generales de 2024: "No me resigno a que no haya Presupuesto, usted ya sabe que esa característica no es de mi persona". Montero sostiene que habrá Presupuesto y que habrá ley de amnistía, ha admitido que Junts las lleva en el mismo paquete, aunque ha matizado: "La ley entró constitucional y salió constitucional".

Sobre el caso Ábalos

También respondió de modo contundente, aunque con acertijo, sobre el futuro de José Luis Ábalos, diputado socialista y anterior ministro de Fomento. Su asistente ha sido imputado en un caso de corrupción por venta de mascarillas. Al ser requerida por lo que ella haría, ha contestado: "Yo sé lo que yo haría". Y al ser repreguntada, ha respondido: "Y usted sobre lo que yo haría".

Otro de los asuntos que más preocupan en Andalucía de los acuerdos con los independentistas catalanes es una posible cesión de los impuestos a la manera de las comunidades forales. No se recoge en el pacto firmado con ERC, pero en el de Junts sí se expresa que ésa es la voluntad de los de Puigdemont. Montero ha sido tajante: "No está previsto ceder la recaudación de más impuestos a Cataluña". Y siguió: "Lo firmado con ERC es que lo que se haga en Cataluña, se hará en el resto de España, y ya comprenderán el esfuerzo que le ha costado a ERC admitir esto en un acuerdo privado con otro partido".

Lo que Montero sigue sin desvelar es cuánto dinero se condonará de la deuda que la Junta de Andalucía tiene contraída con el Estado. Esto sigue pendiente, Montero sostiene que se lo explicará en una reunión a la consejera de Economía, Carolina España, y la malagueña espera a que la vicepresidenta la convoque. De aplicar el criterio de población, Hacienda debería condonar unos 15.000 millones a la Junta, pero lo único que se conoce es el acuerdo con ERC, donde se especifica que la cantidad es el 20% de la deuda catalana.