La ministra Montero, tajante: "Habrá amnistía y habrá Presupuestos"

"Habrá amnistía y habrá presupuestos". Con una rotundidad meridiana la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez logrará sacar adelante sus principales objetivos a corto plazo lo que, de manera indirecta, daría cierta estabilidad a la actual legislatura. Es más, la también ministra de Hacienda dijo que sacar adelante la amnistía supone "saber leer la voluntad de los ciudadanos".

Esta reflexiones las realizó la ministra Montero en el transcurso de un Foro Joly celebrado en Cádiz y ante la presencia de una nutrida representación del PSOE tanto andaluz como gaditano. En su intervención Montero dibujó un Gobierno central preocupado en impulsar el desarrollo de Andalucía en general y de la provincia de Cádiz en particular y acusó al Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno de "vivir de las rentas" de las políticas desarrolladas atrás por el PSOE, de no hacer nada y, sobre todo, de buscar permanentemente la confrontación con el Ejecutivo central.

Pero la número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez no rehuyó sus reflexiones en torno a los principales acontecimientos de la política nacional. En este sentido, al ser preguntada por si habrá Presupuestos Generales del Estado para este año, dijo que ella no sólo "no se resigna" sino que incluso está ya elaborando esas cuentas anuales. "Puede que Junts vincule su apoyo a los Presupuestos a que haya amnistía", dijo, pero en cualquier caso ello no le preocupa "porque habrá amnistía y habrá Presupuestos", afirmó con extrema rotundidad.

Para ella la amnistía supone "un reto que trasciende la legislatura" para Pedro Sánchez y lo asemejó a los pasos que tuvo que dar décadas atrás Felipe González para que España entrara en la Unión Europea y en la OTAN o las negociaciones del Gobierno de Zapatero para acabar con ETA. "Aunque hubo críticas ambas gestiones fueron un éxito y ahora sucederá lo mismo", recaló.

Dijo la ministra que en política "hay que saber leer la voluntad ciudadana" expresada en las urnas. Y en las elecciones generales del pasado mes de julio "los españoles dijeron primero que no querían un gobierno de la derecha y de la ultraderecha pero también que había que buscar un reencuentro con Cataluña". Y es en este punto donde sitúa la amnistía ya que, de no aprobar esta ley, "estaríamos yendo en contra de la voluntad de los ciudadanos".

También reflexionó sobre el resultado obtenido por el PSOE en las recientes elecciones gallegas, pero lo hizo para quitar importancia al escrutinio final. Así vino a decir que su partido era y sigue siendo la tercera fuerza en esa comunidad autónoma y se mostró convencida de que la política nacional no ha influido en esos comicios "porque no ha habido un trasvase de votos entre los bloques de izquierdas y de derechas".

Y sobre el reciente caso Koldo, asesor de Ábalos, por un lado mostró su respeto a una investigación judicial que está en curso, pero también dejó clara su "repugnancia y repulsa total" en el caso de que alguien se haya enriquecido en mitad de una pandemia que tantas muertes originó en la sociedad española. Y preguntada sobre si el ministro Ábalos debería dimitir como diputado nacional, vino decir aunque sin decirlo que ella sí habría dado ya ese paso: "Será el propio Ábalos quien tendrá que tomar esa decisión, pero yo sí sé lo que haría", sentenció.

La política sevillana mostró su pesar por la reciente muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate a mano de unos narcotraficantes, desgranó las nuevas medidas que quiere poner en marcha el Gobierno central en el Campo de Gibraltar y en su entorno para combatir las mafias y acusó a la derecha de "usar el dolor de esos asesinatos para confrontar con el Gobierno de España".

Sobre esas medidas de futuro avanzó que antes del próximo mes de mayo, el servicio de Aduanas de la Agencia Tributaria contará con dos nuevos patrulleros de la serie 'Audaz' en el Campo de Gibraltar y que antes de acabar este año otros dos patrulleros de la misma serie prestarán servicio en las bases marítimas de Cádiz y Málaga. Por último, también antes de finalizar 2024 se incorporarán a la flota de la base marítima de Algeciras dos embarcaciones semirrígidas fueraborda de 6,5 metros de eslora para la lucha del contrabando de tabaco.