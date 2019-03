Marín advierte a Vox que la ley de Violencia de Género no es "moneda de cambio" para el Presupuesto

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha advertido este viernes que la ley contra la violencia machista, aprobada por el Parlamento el pasado julio sin ningún voto en contra, no va a ser "moneda de cambio" y ha acusado a PSOE y Adelante Andalucía de "intentar crear una alarma social que no hay" en esta materia.

"Si la moneda de cambio para aprobar los presupuestos es derogar la ley de violencia de género, no habrá presupuestos", ha dicho Marín en una entrevista con Efe en alusión al rechazo manifestado por Vox a esta norma, que quiere sustituir por una ley de violencia "intrafamiliar".

Si la formación de ultraderecha exigiera esta contrapartida y las cuentas no salieran adelante "habrá que explicar por qué", ha opinado el número dos de la Junta, para quien "una ley de violencia de género no puede condicionar 36.000 millones de euros para garantizar los servicios públicos a nueve millones de personas".

Esta postura sería además "un error monumental que cualquier fuerza política pagaría" a juicio de Marín, que ha opinado que tanto PSOE como Adelante Andalucía "hacen un flaco favor a la inmensa mayoría de las mujeres cuando plantean la posibilidad de que aquí se vaya a derogar la ley contra la violencia machista".

"Es que no es verdad, es que no es real, es que no se ha presentado ninguna iniciativa en este sentido", ha enfatizado, para acusar a ambos partidos de "intentar crear una alarma social que no existe", ya que el Gobierno "no va a dar pasos en contra de los derechos que se han adquirido", por lo que lamenta que se esté "utilizando como una bandera electoralista".

Frente a ello contrapone la actitud "sincera" de la Junta y su presidente, Juanma Moreno, pidiendo en el Parlamento apoyo para un gran acuerdo contra la violencia de género -recogido en el pacto de gobierno- y llamando a "sentarse y hablar" para preguntarse en qué aspectos "se puede mejorar" desde "distintas ideologías".

"¿Por qué no buscamos el punto de encuentro, lo que nos une?", se ha preguntado Marín, quien ha lamentado que Vox "esté en la confrontación" en este asunto y ha advertido que "cada uno tiene que saber dónde está, porque los ciudadanos después pasan la factura y el peaje llega cuando se ponen las urnas".

Lejos de posturas "tan populistas y extremas" defiende su posición y la de Ciudadanos como "un proyecto liberal, progresista, de centro y que defiende la igualdad".

"Podemos no compartir la misma visión de los temas, pero lo que está claro es que yo soy tan feminista como tú", ha espetado un vicepresidente andaluz que recuerda que "cuando nadie apostaba por el deporte femenino" fue el primer entrenador que se ocupó de ello en su pueblo "no por nada, sino porque creo en la igualdad", zanja.

Aunque comparte las manifestaciones del 8 de marzo, Marín no se suma a la huelga sino que participa en un acto de la escuela ecuestre de Jerez de la Frontera (Cádiz) "para reconocer a la mujer dentro del ámbito del mundo del caballo", porque considera que "la mejor lucha a favor de la igualdad es conseguir que haya más oportunidades para todos".

El líder andaluz de Ciudadanos sostiene que "sin igualdad no hay libertad y sin igualdad no hay progreso", y recuerda que de niño, cuando "era otra época", su madre le regañaba por "entrar a la cocina a fregar".

"Yo no ayudo en mi casa, yo comparto las labores de mi casa con mi mujer, lo he hecho siempre y plancho mejor que nadie", presume Marín, que asegura que ha educado a sus hijos "en que tienen que compartir todo"