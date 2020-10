Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, da positivo en coronavirus

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha informado este martes de que al tener conocimiento de un posible contacto con una persona contagiada por Covid-19, por precaución, se ha hecho una prueba PCR y ha dado positivo.

Así lo ha explicado la parlamentaria por la provincia de Almería en su perfil de Twitter, donde ha explicado que se encuentra bien y que no tiene síntomas, por lo que seguirá trabajando desde casa, según ha asegurado Bosquet.

La presidenta de la Cámara andaluza ha pedido mantener la responsabilidad y la precaución "para superar cuanto antes" esta crisis.

El pasado jueves 8 de octubre, hubo pleno en el Parlamento. Bosquet presidió la sesión y estuvo en contacto con numerosos políticos y cargos de la Junta de Andalucía

Al tener conocimiento de un posible contacto con #Covid19, por precaución me he hecho la prueba PCR y ha dado positivo. Me encuentro bien y sin síntomas, por lo que voy a seguir trabajando desde casa. Mantengamos la responsabilidad y la precaución para superarlo cuanto antes.