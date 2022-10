Moreno se compromete a declarar el 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía

El 4 de diciembre es en la retórica andalucista el Día Nacional de Andalucía, aquel en el que los andaluces salieron a la calle en 1977 para reivindicar la autonomía. Una fecha nacionalista que han reivindicado durante años y que ahora se convertirá en el Día de la bandera andaluza. Así lo ha prometido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, durante el acto de presentación del libro Por un poder andaluz.

Rodeado de la simbología clave en la aprobación de la autonomía, desde la Casa museo de Blas Infante en Coria del Río, Moreno ha enarbolado con más fuerza aún la bandera y un sentimiento andalucista que se ha convertido en un elemento central de su discurso. En un coloquio compartido con Rojas Marcos, este le ha lanzado un guante, ese reconocimiento del 4 de diciembre como fecha de celebración andaluza. Y el presidente lo ha recogido, asegurando que la propuesta de conmemorar ese día como Día de la bandera "tiene sentido, y como las cosas que tienen sentido nos las tomamos en serio suelen salir. Así que esta probablemente salga". Hace propia una fecha clave y, de paso, deja al PSOE sin protagonismo ese día: la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia había anunciado recientemente la creación de unos premios 4 de Diciembre, en reconocimiento a la labor de personas, colectivos o entidades que se distingan en la defensa de los principios y valores del pueblo andaluz.

El popular integra cada vez más la causa andalucista en su programa. El día siguiente a las primeras elecciones que dieron la victoria al bloque del centro y derecha visitó en su casa al ex ministro Manuel Clavero Arévalo, uno de los promotores del referéndum de autonomía del 28 de Febrero. En su toma de posesión este año, bajo la idea clave del "andalucismo orgulloso", "renovado y alejado de tópicos". Y esta mañana junto a históricos del movimiento andalucista (también estaban allí Miguel Ángel Arredonda y José Luis de Villar, autor del libro), llamando a construir un "poder andaluz" desde la "transversalidad".

"A mí me impresiona, lo digo con humildad, estar con Alejandro Rojas Marcos. Sus vivencias, su trayectoria, su solvencia intelectual no me es ajena. Gracias a personas como él en el espacio liberal hay un fuerte sentimiento andaluz. Eso ha ido impregnando a nuestro propio partido, es algo que es inherente", ha alabado Moreno al exalcalde de Sevilla.

Moreno ha destacado el aumento de esa sensibilidad en el conjunto de la población y no ha dudado en ligarlo a la llegada del PP al Gobierno de la Junta. Hasta un 10% ha crecido en cuatro años el sentimiento de pertenencia de los andaluces según los datos del Centra (Centro de Estudios Andaluces), ha destacado. Y "probablemente eso es porque una parte de la sociedad andaluza veía el uso de los símbolos de Andalucía desde un solo partido y eso al final es excluyente"; al llegar el PP "una parte de la sociedad ha sentido esos símbolos como propios". El sentimiento andalucista crece, los votantes andalucistas, también. Y el PP quiere incluirlos en ese movimiento de captación transversal que ha iniciado Moreno y que tan buen resultados le dio en junio, en el que ya han caído los votantes de Ciudadanos y aquellos desencantados con el PSOE actual.

El presidente ha insistido en la idea de Andalucía líder que ha desplegado anteriormente. Pero dando un paso más: admitiendo que "seguimos sin influir" ha lamentado que "no puede ser que 6 diputados de un partido concreto (el PNV tiene seis escaños) de una comunidad autónoma determinen las inversiones y políticas que tienen que ser para el conjunto del país y que pueden deteriorar o menoscabar las posibilidades de Andalucía. Y eso lo tenemos que reivindicar todos. Los empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y vecinales".

Rojas Marcos ha agradecido al popular que haya aceptado la invitación al acto, que ha calificado de ejemplo de "alta política", porque "la política no se hace solo desde la izquierda o la derecha, desde Andalucía o España". Ha bromeado también con la idea de un Moreno del Partido Andalucista de haber coincidido en el tiempo ("torres más altas han caído"), respondiendo a un halago previo del presidente: "Alejandro, qué bien hablas, ya me estaba yendo contigo". Y le ha puesto deberes: "Sé coherente con lo que eres. Se leal con tu partido, porque si no, no lo serás con Andalucía, porque el que es leal, lo es siempre. Se leal siempre, pero no dejes tirada a Andalucía".