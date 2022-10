Estos son los vocales de PP y PSOE en la RTVA y el Consejo Audiovisual

El PP y el PSOE han enviado al Parlamento los nombres de las personas que formarán parte del consejo de administración de la RTVA (Canal Sur) y del Consejo Audiovisual de Andalucía. El PP tiene la mayoría en estos órganos como reflejo de su mayoría en el Parlamento. El periodista Rafael Porras seguirá presidiendo el consejo de la RTVA, a propuesta del PP, que también ha designado al malagueño Domi del Postigo como presidente del Consejo Audiovisual.

Para el resto del Consejo Audiovisual, el PP ha propuesto a Mateo Rísquez, Pilar Jimeno, Rocío Ruiz y Álvaro Ybarra Pacheco, ex director de Abc de Sevilla. En la RTVA, además de Porras, el PP envía a Mariví Romero, Elena Segura, Curro Rodríguez y Andrés Muriel.

El PSOE ha presentado, para la RTVA, al ex consejero de Cultura y ex portavoz del Gobierno andaluz Miguel Ángel Vázquez; Verónica Pérez, ex secretaria provincial del PSOE de Sevlla y Eva Suárez. Por el Consejo Audiovisual, entran Mar Ramírez, Isabel Pedrote y Teresa Jimenez, ex secretaria provincial del PSOE en Granada.

El periodista malagueño Juan de Dios Mellado seguirá siendo el director general del Canal Sur.

El otro partido presente en estos órganos es Vox, que ha propuesto para el consejo de administración de RTVA a Álvaro Zancajo, el periodista en cuyo currículo consta la dirección de informativos de RTVE, de RTVA y, como hito más reciente, la coordinación de la campaña electoral de Macarena Olona, candidata por Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía en las últimas andaluzas.