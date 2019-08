El PP andaluz insiste en su oferta de coalición electoral a Ciudadanos

A pesar de los sonoros portazos que ha recibido el PP con su propuesta para armar una coalición que aúne a todo el espectro del centroderecha, los populares no cejan en su empeño. Al sur de Sierra Morena fue el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien se mostró partidario de impulsar una alianza bajo el nombre de Andalucía Suma. A imagen de Navarra Suma, que ya existe, y como un pilar más de ese España Suma que el PP aspira a liderar de la mano de Ciudadanos. Si bien Juan Marín rechazó la propuesta, el portavoz parlamentario popular, José Antonio Nieto, ha vuelto a plantear la posibilidad de alcanzar una coalición electoral con los naranjas.

El horizonte electoral andaluz está mucho más lejos que el nacional. La propuesta del PP estatal tiene todo el sentido con unos posibles comicios a la vuelta de la esquina, pero los dirigentes populares andaluces ponen el mismo empeño que sus compañeros del resto del país. En una entrevista con Europa Press, Nieto se muestra convencido de que "con Andalucía Suma o con el formato actual -de coalición- "hay que buscar la posibilidad de dar continuidad al proyecto de cambio que hemos iniciado en Andalucía, un proyecto de dos formaciones pero que conforma un único gobierno y que cuenta con una lealtad importante porque los dos partidos somos leales a Andalucía".

El portavoz popular defiende la continuidad de un proyecto de PP y Cs como en la Junta

"Esa lealtad puede dar lugar a un proyecto compartido de mínimos que podamos presentar en las próximas elecciones autonómicas", apunta el portavoz parlamentario del PP, quien considera que la propuesta de España Suma es una de las iniciativas "más audaces que se han planteado en los últimos años".

La paradoja radica en que los populares andaluces apelan a una reunificación del voto de centroderecha cuando ha sido la multiplicación de partidos de este ámbito uno de los factores decisivos para alcanzar el poder en Andalucía. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el PP gobierna en San Telmo con su peor resultado histórico. Sin embargo, en la entrevista José Antonio Nieto defiende que "la división del voto de centro derecha hace imposible tener una alternativa; necesitamos inteligencia, audacia y generosidad para unir ese voto y generosidad para unir ese voto. Necestiamos audacia y esa es la solución que ha presentado Casado proponiendo y que dio un buen resultado en Navarra".

Para el dirigente popular, "un proyecto en torno a esa idea de España Suma sería un proyecto que daría estabilidad y sentido común en un número razonable de provincias españolas". A su juicio, el rechazo de Cs se argumenta en su "debilidad nacional". "Cuando uno está seguro de su fortaleza no tiene miedo a diluirse; el PP está seguro de su fortaleza y sabemos que no se va a diluir en ese proyecto", asegura Nieto, quien considera que "si Cs no se siente con esa fortaleza es porque no cree que su proyecto sea lo suficientemente sólido", en un dardo a sus socios de Gobierno.