El PP andaluz abre la puerta a ir en listas conjuntas con Ciudadanos

Elías Bendodo ha reconocido de modo público lo que se venía explicando desde el Gobierno andaluz en privado. El PP andaluz, en contra de la posición que mantiene la dirección nacional, está dispuesto a estudiar la posibilidad de acudir juntos con Ciudadanos en las listas de las próximas elecciones andaluzas. El consejero de la Presidencia ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que éste no es un asunto que les ocupe ahora y que, en cualquier caso, se estudiaría "en verano", antes de de la celebración de las elecciones.

El posicionamiento del PP andaluz es llamativo porque no es la opinión de Génova, que de modo tajante rechazó la posibilidad de una lista conjunta. Algunos han visto en esto una nueva injerencia de la dirección de Pablo Casado, pero será la contundencia de los sondeos los que terminará por decidir si hay una única papeleta de los dos socios del Gobierno. Si eso fuese así, el PP no perdería sus siglas, por lo que prácticamente sería una absorción de facto de los naranjas. Porque si van juntos es por la debilidad de Ciudadanos. No hay otra razón.

El PP ha venido animando a su aliado con la promoción de algunos sondeos que indican que los naranjas podrían obtener más de cinco parlamentarios, pero nadie se los cree. En consonancia con lo que las encuestas dan a nivel nacional, lo que Ciudadanos se juega es uno, dos a los sumo, o ninguno. Ante esto, el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder de Ciudadanos, Juan Marín, es quien más ha defendido esta confluencia, aunque con algunos titubeos. Inés Arrimadas, la dirigente nacional, ha respaldado, aunque de modo tímido, esta posición.

Lo que el PP debe valorar es si ambos suman más juntos que separados. El riesgo de esto último es que Ciudadanos pueda perder el voto situado en el centro izquierda, pero la alianza puede quedar reforzada si Juanma Moreno se presenta ante el electorado como el garante de la moderación en Andalucía ante Vox. El mayor problema estaría, por esto mismo, en los números, en saber cuántos puestos de salida estaría dispuesto a ceder el PP a los naranjas.

De lo que no cabe duda es que, tal como apuntó Elías Bendodo, hay plena "sintonía" entre los coaligados, tanta que los consejeros de Ciudadanos no se distinguen de los del PP, tal como Juan Marín explicó en el congreso de los populares de Granada. Incluso hay jefes de gabinete de consejeros de Ciudadanos que proceden del PP, hasta tal punto se ha producido esa fusión.

Con Juan Marín de líder y candidato de Ciudadanos la negociación será más fácil, ya que es el partidario de esta alianza. Esto, no obstante, puede crear más problemas internos al partido, que ha vivido unas primarias muy agitadas. En contra de esta lista conjunta se ha manifestado el secretario de Organización del partido en Andalucía. Andrés Reche.