El PSOE-A desliza que Ferraz ha ignorado los estatutos en la elaboración de las listas

El PSOE andaluz asume las listas aprobadas ayer por el Comité Federal para las elecciones generales del próximo 28 de abril, pero tiene reservas sobre su proceso de elaboración. Al menos con la última parte del proceso, según ha desvelado este lunes Juan Cornejo, secretario de Organización de los socialistas andaluces. Ha negado que la dirección estatal del PSOE se haya saltado los estatutos, pero que hay ciertos puntos que no se han cumplido a rajatabla.

Concretamente, Juan Cornejo ha revelado que Ferraz no explicó las razones que han llevado al PSOE federal a modificar casi por completo las listas que el PSOE andaluz envió desde las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería, que son las que encabezarán ministros del actual Gobierno de Pedro Sánchez. El artículo 292 de los estatutos del partido aprobados tras el 39º Congreso, establece que la Comisión Federal de Listas, el órgano del que dependen las candidaturas en última instancia, puede modificarlas por deseo de la dirección estatal.

Ninguno de los miembros del gabinete iba en los puestos de salida de las candidaturas aprobadas en las provincias y que, según ha recordado Cornejo, contaron con el apoyo de "más del 90% de los militantes" en todas los territorios, a excepción de Córdoba. "Hubo nombres que yo no sabía ni quiénes eran", ha explicado el dirigente socialista para ilustrar hasta donde llegan esos cambios auspiciados por la dirección de Ferraz.

"Las listas son de todos, también las del PSOE andaluz", ha insistido Cornejo, que ha echado en falta en las candidaturas "un mayor reflejo de la voluntad de los militantes", en referencia a esas asambleas locales y provinciales de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería cuyas peticiones no se verán reflejadas en las papeletas del próximo 28 de abril.

El "tomo nota" de Susana Díaz

El dirigente socialista teme que el resultado final de la elaboración de listas pueda desembocar en la "frustración y falta de ilusión" de los militantes y ha explicado que, el "tomo nota" de Susana Díaz cuando se conoció la imposición de Ferraz significa que el PSOE andaluz propondrá una revisión de los modelos de elaboración de listas en futuros procesos congresuales, una vez que finalice el ciclo electoral.

"Tenemos que intentar conjugar el deseo de la Ejecutiva con la voluntad de los militantes", ha reiterado Cornejo. Esta ha sido la clave de bóveda del pulso que la dirección andaluza del PSOE ha mantenido con Ferraz en el proceso de confección de candidaturas para las próximas generales.

Pedro Sánchez volvió a la Secretaría General del PSOE tras derrotar a Susana Díaz en unas primarias aupado por la militancia de base, no por los cuadros medios de un partido con un gran vida orgánica. Sin embargo el reglamento del que dotó a su nuevo PSOE lo facultaba para tener la última palabra en la elaboración de listas, eso sí, dando explicaciones.

No lo ha hecho, según ha relatado hoy Cornejo. Y además tampoco reunió a los líderes provinciales cuyas listas han sufrido "modificaciones sustanciales", según el dirigente andaluz. Y las explicaciones que los socialistas andaluces echan en falta no aluden a ministros ni a miembros de la Ejecutiva, como Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sino a esos nombres que el veterano político gaditano no conocía en absoluto.

El resultado de esta situación se trasladó a la reunión de la Comisión Federal de Listas previa al Comité Federal celebrado ayer en Madrid. El dictamen de dicha comisión fue aprobado por unanimidad, pero el PSOE-A no participó en la votación y, además emitió un voto particular para dejar claro su descontento con el resultado final de las candidaturas en las mencionadas provincias.

Cornejo ha garantizado hoy que los ocho secretarios generales provinciales del PSOE-A suscribieron el voto particular y eludieron la votación. Los socialistas andaluces no quisieron votar en contra porque el dictamen de la Comisión Federal de Listas incluye absolutamente todas las candidaturas de las próximas elecciones: generales, europeas, autonómicas y municipales. Tampoco quisieron votar a favor por la discordancia en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería.