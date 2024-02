El PSOE-A critica que la Junta "sigue sin cumplir" la promesa de las guarderías gratis.

El PSOE-A ha criticado que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "sigue sin cumplir su compromiso" electoral de que la educación hasta los 3 años sea "gratuita" y ha alertado de que el modelo andaluz para esta etapa educativa que se desarrolló durante los gobiernos socialistas está "en riesgo de desaparición" y ha reclamado "medidas con carácter urgente" para consolidarlo.

Así lo ha indicado la parlamentaria del PSOE-A, Isabel Ambrosio, en una rueda de prensa para informar de las conclusiones del foro que el Gobierno alternativo que encabeza Juan Espadas celebró el pasado sábado en Granada con "más de cien profesionales de todos los ámbitos de la educación pública", según ha puesto de relieve.

Ambrosio ha subrayado que Moreno se ha comprometido en las dos últimas legislaturas a "garantizar la gratuidad" en dicho nivel educativo, pero, "después de cinco años largos ya de Gobierno del líder del PP-A, a día de hoy sigue sin cumplir con ese compromiso de la gratuidad en la educación hasta 3 años".

Además, la representante del PSOE-A ha querido expresar la "preocupación" de su partido, la víspera de que se inicie el proceso de escolarización en Andalucía, acerca de que "las políticas de educación, y especialmente las de la educación pública, no tienen peso dentro de las prioridades del Gobierno" de Juanma Moreno.

La portavoz del Gobierno alternativo socialista ha criticado también que se da una "descompensación" entre "la inversión que realiza el Gobierno andaluz en la escuela pública y la que le cede a la privada y concertada", de forma que destina "un 79%" a la primera y un "21% a la segunda", cuando en esta comunidad existía el "acuerdo" de destinar "un 80 por ciento" de la inversión "para la educación pública" y el 20% restante "para la privada", según ha abundado.

En esa línea, Isabel Ambrosio ha sostenido que "la educación pública en Andalucía no pasa por su mejor momento", y el "modelo andaluz" por el que había apostado el PSOE-A en sus años de gobierno en la Junta para la etapa de cero a tres años "está en riesgo de desaparición" con el Gobierno de Moreno "si no se toman medidas de carácter urgente", ya que existe una "falta de compromiso y una despreocupación total y absoluta con lo que significan las políticas públicas de educación" por parte del Ejecutivo del PP-A.

Así, la parlamentaria socialista ha denunciado que existe "una escasa apuesta política" por parte del Gobierno de Moreno que "se ve reflejada en unos Presupuestos muy limitados y que no abordan todas las necesidades que a día de hoy tenemos", así como que "el sistema público no está garantizando la igualdad de la ciudadanía" y "ha generado desigualdades en el territorio" con la modificación del decreto de escolarización, con el que los niños andaluces "no tienen las mismas posibilidades de acceder a los centros escolares", según ha sostenido.

Ambrosio ha considerado que el Gobierno del PP-A "no tiene una política pública en educación", sino "una política de escolarización", y hay "una gran diferencia" entre una y otra.

Frente a ello, Ambrosio ha remarcado que la "apuesta" del PSOE-A y su Gobierno alternativo "pasa por la consolidación del modelo andaluz" de esa etapa educativa, y considera que "la necesidad de crecer en plazas" ofertadas, que "es la única apuesta que a día de hoy hace" la Junta, "no es suficiente", y los socialistas entienden que "es mucho más importante consolidar el modelo". "Si hay necesidad de crecimiento en plazas, es de manera muy puntual y están localizadas territorialmente", y la "gran demanda" de Andalucía "en estos momentos no está en el crecimiento de plazas de cero a tres años", sino "en la consolidación de un modelo" que, "si no se toman medidas urgentes, a día de hoy está en riesgo de poder desaparecer", según ha recalcado.