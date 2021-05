Más País Andalucía marca distancias con Teresa Rodríguez

La posibilidad de que Más País en Andalucía acuda de la mano con Teresa Rodríguez –o José María González, Kichi– a las próximas elecciones andaluzas se diluye. Pese al comentario de Íñigo Errejón en la Cadena Ser en este jueves, que no descartó una alianza con la ex jefa de Podemos, la posición entre ambas fuerzas está más lejos hoy que hace unos meses. “Es un proyecto distinto”, explicó ayer a esta redacción Esperanza Gómez, la líder del partido en la comunidad, que admitió que sus relaciones con su ex compañera en Podemos son buenas, pero remarcó que su voluntad es dirigir un proyecto autónomo.

Más País Andalucía es la formación hermana de Más Madrid, ya que el escaso despegue logrado por Errejón en las generales de noviembre de 2019 provocó un reinicio de la federación andaluza en busca de unos cimientos más sólidos. Gómez quiere consolidar los pasos que está dando el partido, que celebró hace unos meses su asamblea fundacional, aunque espera aprovechar el viento de cola del éxito de Más Madrid y Mónica García.

“Queremos ser una alternativa progresista de gobierno”, explica Gómez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ex parlamentaria andaluza y ex senadora por Adelante Andalucía, puesto que dejó para “construir” Más País en el otoño de 2019. Con esa intención ha reforzado la relación con Equo, que inicialmente estaba también en Adelante Andalucía, pero también ha puesto en marcha alianzas en busca de la presencia territorial, como con la fuerza izquierdista Vamos Granada.