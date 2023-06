El Parlamento inicia los trámites para que la Virgen del Rocío y la romería sean Patrimonio de la Humanidad

El Parlamento andaluz ha aprobado este viernes una Proposición No de Ley (PNL), propuesta por Vox, con las abstenciones de PP, PSOE y Por Andalucía, por la que se insta a la Junta de Andalucía a iniciar los trámites para solicitar a la Unesco la declaración de Patrimonio Cultura Inmaterial de la Humanidad a la Virgen del Rocío, la romería, el ajuar de la Blanca Paloma y todo cuanto conforma el mundo rociero.

El PP ha presentado una enmienda a la misma para "mejorarla" por los pasos necesarios que se deben dar. Mientras que el PSOE, por su parte, ha defendido que "aún es pronto para elevar una declaración de este tipo" y "sin que se haya dialogado con el mundo rociero", y Por Andalucía considera que es "necesario repensar esta romería para hacerla más sostenible". El PP ha condicionado su voto a la enmienda presentada.

Con esta iniciativa, según ha asegurado el diputado del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía por Málaga, Antonio Sevilla, encargado de defender la misma, se quiere "garantizar a todo este patrimonio; a quienes lo protegen, lo conforman y lo defienden, la máxima protección y reconocimiento a nivel internacional".

Asimismo, Sevilla ha recordado que el patrimonio cultural para la Unesco "no se limita a monumentos y colecciones de objetos", sino que "comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes".

Sevilla, además, ha indicado que la propia Unesco considera que "las tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional son objeto de ese patrimonio".

Sevilla ha defendido la necesidad de "entender la magnitud de esta tradición", señalando como "actualmente hay un total de 127 filiales en España, además de cuatro en otros países, incluso al otro lado del Atlántico, y once asociaciones rocieras", a lo que hay que sumar el impacto económico donde "tan solo la Romería mueve cada año algo más de 100 millones de euros".

"Valorar el patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades debe contribuir al diálogo y respeto entre culturas", ha valorado el parlamentario de Vox, al tiempo que ha considerado "fundamental" conseguir esta declaración de la Unesco para el Rocío y todo lo que rodea esta tradición "para el mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización, con la consiguiente posible pérdida de identidad que está sufriendo la sociedad actual".

El PP cree que "la PNL puede mejorarse"

Por su parte, el parlamentario del PP Alejandro Romero ha explicado que aunque coinciden "en el fondo, en los valores y los elementos vinculados a la Virgen de Rocío" y que la romería "tiene los requisitos para alcanzar la declaración de Patrimonio de la Humanidad", la PNL "puede mejorarse" y, por ello, han presentado un enmienda a la misma.

Asimismo, Romero ha detallado que esta enmienda viene referida a la tramitación como tal, porque "en el caso de declaración de BIC, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte tiene el soporte legal para encuadrar un expediente de motu proprio", pero "previamente se pone en conocimiento y de acuerdo con las partes implicadas". No obstante, para alcanzar la declaración de Patrimonio de la Humanidad en cualquiera "son necesarios otra serie de requisitos y pasos diferentes a los que se han presentado".

"El primero de ellos es la conformación de una candidatura, que debe partir de organismos locales, provinciales, asociaciones, sociedad civil, etcétera, que a través de un consejo asesor son los que inician la redacción del proyecto y son los encargados de ir recargando apoyos a esa candidatura", ha afirmado.

Al respecto, ha dicho que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en este trámite lo que hace es "prestar apoyo técnico y tutela a esa candidatura para que el expediente sea lo más completo posible" y una vez que el Consejo Asesor finaliza su dossier este se entrega a la consejería para que lo tramite ante el ministerio que a su vez es el que continúa e procedimiento".

"El siguiente paso es la inclusión en la lista indicativa en la que debe permanecer al menos un año antes de que se pueda estudiar y valorar los siguientes pasos para su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Solo como nota hay algunas candidaturas que llevan más de 20 años en esa lista indicativa", ha expresado.

PSOE: "Que sea consensuada"

El parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista Enrique Gaviño ha defendido la abstención de su grupo a la PNL porque consideran que "es pronto para formular esta petición", ya que "hace justo un mes se aprobó la declaración de Bien de Interés General" por lo que ha pedido "algo de tiempo" para comprobar "sus consecuencias", por ello, ha considerado que esta iniciativa es más "una riña infantil de patio en la que uno utiliza el argumento de yo más, si tú dices esto, pues yo lo mejoro.

"Creemos que quizá no es momento de hablar de Rocío con disputas y no les digo que no a su propuesta, pero tampoco les puedo decir que sí, porque todas las iniciativas sobre el Rocío deben de venir del mundo rociero o, al menos, que previamente hayan sido tratadas con él", ha argumentado.

Gaviño ha asegurado que el mundo rociero prefiere "ver primero qué consecuencias tiene la declaración de BIC", además de que este viernes se celebran elecciones de nueva Junta de Gobierno, por lo que "no les pareció oportuno este tratamiento y un posicionamiento así cuando no hay quien hable en nombre de la propia Hermandad Matriz".

"Que lo aprobaramos en este Parlamento sin considerar a Almonte y a la Hermandad Matriz no nos parece oportuno. No creemos que sea buena política traer iniciativas a este Parlamento que antes no hayan sido consensuadas o al menos tratadas con los principales interesados en lo que se propone en esta cámara", ha subrayado.

Por Andalucía: "Repensar la romería"

Por último, Por Andalucía también se ha abstenido a esta PNL, ya que como ha explicado la parlamentaria Esperanza Gómez, hay "obligación de proteger y reconocer que muchas de nuestras tradiciones necesitan de alguna manera ser repensadas básicamente para hacerlas sostenibles".

"La peregrinación al Rocío, es verdad, que originariamente fue una explosión de devoción mariana, muy popular, que quizá ha vivido una cierta exposición mediática en los últimos años. Pero también está provocando algunos problemas que me parece que hay que abordar", ha explicado.

En este sentido, se ha referido a "la cantidad de turistas que se acercan a vivirla", que, a su juicio, "está provocando una masificación con los consiguientes problemas que está generando en un entorno muy cerca de Doñana" o "la acumulación de basura durante el camino que discurre durante buena parte del mismo, un problema medioambiental que nosotros pensamos que hay que solucionar".

"A nosotros nos parece que la romería tal y como está el día de hoy, mientras no sepamos gestionar esa aluvión de personas que se producen en ese corto periodo de tiempo, requiere ser repensada. El grupo se va a abstener en esta iniciativa, no porque no nos parezca que esta tradición cultural no sea digna de respeto y, sobre todo, de protección, sino que nos parece que esa protección pasa por hacerla compatible con el medio ambiente", ha concluido.