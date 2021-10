El Parlamento señala el uso indebido de 20.000 euros por parte de diputados afines a Teresa Rodríguez

Un informe de la Intervención General del Parlamento apunta que Adelante Andalucía utilizó fondos del grupo parlamentario para pagar el alquiler de pisos en Sevilla donde se alojaban por varios de los diputados afines a Teresa Rodríguez, hoy no adscritos. Concretamente, el informe apunta a un importe de 19.287 euros para afrontar la renta y los suministros de dos viviendas en Sevilla y un local en Huelva, que era utilizado como oficina parlamentaria.

Cabe recordar que los diputados reciben mensualmente unas indemnizaciones en concepto de desplazamiento y estancia en Sevilla, donde está la sede de la Cámara. El montante mensual es variable y depende de la distancia de la residencia del diputado a la capital. Según apunta el informe de la Intervención, ante la existencia de estas indemnizaciones, el uso de fondos del grupo para afrontar estos gastos "podría incurrir en supuestos de incompatibilidad", por lo que deberían ser reintegrados.

Este dinero deberá ser reintegrado por el grupo Unidas Podemos por Andalucía, que es la nueva denominación de la coalición de izquierdas que forman Podemos e IU que comenzó la legislatura con el nombre de Adelante Andalucía. Entonces, los diputados afines a Teresa Rodríguez que no viven en Sevilla optaron por el alquiler de estos pisos, mientras que lo habitual es que los parlamentarios se queden en hoteles los días que tienen que acudir a la Cámara.

Fuentes de este grupo de diputados no adscritos explican que fue el gerente de Adelante Andalucía (hoy gerente de Podemos), quien formalizó los contratos de estos pisos. Pero otras fuentes explican que cuando Rodríguez dejó de ser líder del partido morado los contratos de las viviendas, así como el de los asesores de Podemos, pasó a depender directamente del grupo parlamentario. Es relevante señalar que el informe de la intervención no considera que el gasto en asesores sea indebido, al contrario que ocurre con el pago de suministros y viviendas, ya que existen indemnizaciones concretas para ese fin.

Las críticas de Teresa Rodríguez a las dietas

Como han recordado desde el grupo de diputados no adscritos, Rodríguez y los suyos "siempre han sido muy escrupulosos" con estas dietas. De hecho, la política gaditana lleva años criticando la existencia de estas ayudas, ya que se pagan sin justificar, durante los periodos inhábiles e incluso cuando un diputado se encuentra sin actividad por estar de baja. Cabe recordar que en sus dos embarazos y posteriores permisos, Rodríguez pidió a la Cámara no cobrar estas cantidades, algo que es imposible salvo que se reforme el reglamento del Parlamento.

Además de los dos pisos, el informe apunta al gasto de dinero del grupo para el alquiler y los suministros para una oficina parlamentaria, en los tres casos entre julio y diciembre de 2020. El documento de la Intervención fiscaliza el gasto del grupo Adelante Andalucía en el pasado ejercicio, pero reconoce que la nueva dirección del grupo, controlada por IU y Podemos, apunta que los contratos serán extinguidos en 2021. Asimismo, hay una cantidad de 700 euros que la Intervención tampoco considera subvencionable dentro de los gastos corrientes del grupo parlamentario, ya que se trató de una donación a una asociación para que los miembros de esa entidad pudieran acudir a una manifestación "en defensa de la tramitación de una determinada ley.

El texto de la intervención deja al albedrío de la Mesa de la Cámara la reclamación de este dinero, que tendrá que ser asumido por el grupo Unidas Podemos. Fuentes del órgano rector del Parlamento señalan que la coalición de izquierdas se ha mostrado dispuesta a responsabilizarse del reintegro, mientras que desde esta formación explican que serán los órganos los que decidan cómo se reclaman las cantidades a los diputados no adscritos. La Mesa no ha trasladado a estos parlamentarios, tal y como había reclamado UP, la situación de posible incompatibilidad y el futuro reintegro.