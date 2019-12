El Parlamento desoye el informe de los letrados y reprobará a los ex presidentes

El grupo parlamentario socialista intentará en el Tribunal Constitucional que el Parlamento andaluz no repruebe a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. La Mesa de la Cámara ha admitido esta propuesta de recriminación de Adelante Andalucía, a pesar del informe contrario de los letrados del Parlamento. La razón que se argumenta desde la Mesa es que el informe no es vinculante y que se trata de una decisión política, no jurídica.

Después de publicarse la sentencia sobre la pieza política del caso ERE, la líder de Adelante, Teresa Rodríguez, solicitó la reprobación de los gobiernos socialistas anteriores por la gestión de estas ayudas sociolaborales y, en el caso de Susana Díaz, por retirar a los servicios jurídicos de la Junta de esta vista. La Mesa ha admitido esta iniciativa este miércoles, con el único voto contrario de los representantes socialistas.

Las reprobaciones serán debatidas en el pleno en el nuevo periodo de sesiones, ya en el mes de febrero. Una reprobación no es más que una suerte de recriminación política para casos individuales. Lo que el letrado argumento es que, en el caso de los gobiernos de Chaves y de Griñán, la reprobación es genérica y en el de Susana Díaz, que se trata de una parlamentaria actual, por lo que no cabe que la Cámara repruebe a una de sus partes.

La Audiencia de Sevilla condenó por la pieza política de los ERE a los ex presidentes José Antonio Griñán a seis años de cárcel y a inhabilitación durante nueve años a Manuel Chaves. El PSOE andaluz recurrirá ante el Tribunal Constitucional la iniciativa. En una rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, ha explicado que lo recurrirán porque esa decisión se ha adoptado en contra del informe de los letrados. Fiscal ha comparado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, con Quim Torra, presidente de la Generalitat, y Carles Puigdemont, ex presidente de esta institución. "Están en la situación que están porque se saltaron el informe de los letrados del Parlamento" sobre la declaración de la independencia de Cataluña, ha recordado el dirigente socialista andaluz. Fiscal cree que es de "extrema gravedad" que "se hayan saltado" el informe.