Presupuesto de la Junta: mucho dinero, no habrá otros años como 2024

Las cifras presupuestarias de la Junta de Andalucía siempre son astronómicas, pero las de 2024 lo son un poco más. 46.753 millones de euros en gastos, de los que 15.500 millones serán para pagar nóminas de maestros, sanitarios y empleados de la administración. Más de 250.000 personas. Sólo este capítulo supera el presupuesto de otras comunidades autónomas medianas, como Aragón. El Presupuesto aumenta un 5,5% respecto al año anterior, un incremento considerable que se debe a la buena marcha de la economía española en general, lo que se traducirá en una subida de la cantidad recaudada. El aspecto negativo es el de la subida de tipo de interés, que provoca que el gasto financiero -el que se paga por el encarecimiento del dinero- suba un 33%, 746,5 millones de euros ha costado la política monetaria del Banco Central Europeo contra la inflación.

Bonanza económica

El Gobierno de Juanma Moreno es un Gobierno con suerte, ha tenido que lidiar con una pandemia, pero tanto ésta como la legislatura anterior fueron de bonanza económica, lo que le ha permitido aprobar presupuestos expansivos. Así da gusto. La tremenda recesión que provocó el Covid la asumió el Estado con un aumento de la deuda y del déficit que no repercutió en las comunidades autónomas. Desde el punto de vista fiscal, han sido años fáciles. Y 2024 también lo será, la economía subirá un 2% del PIB, aumentará la recaudación de impuestos y la liquidación del Estado será positiva, y aún se le ha permitido incurrir en un déficit del 0,1%, 210 millones de euros más.

La consejera de Economía, Carolina España, ha defendido que el aumento presupuestario se debe al de la inflación, no es así, la economía española y la andaluza han ido como un tiro, no se ha materializado la recesión profetizada y el número de empleos en el país es de casi 21 millones de personas. Tampoco es cierto que el aumento de la recaudación se deba a que en años anteriores bajaron los impuestos, comunidades donde no hubo esos descensos crecen igual o más; digamos que la bonanza ha permitido conllevar bien las rebajas fiscales.

La Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF), que es el organismo independiente que supervisa los presupuestos públicos, acaba de lanzar un pronóstico inédito: en 2024, la Junta, como otras comunidades, tendrán superávit. Sí, superávit, del 0,7% en el caso andaluz. Puede que sea un pronóstico, pero muestra cómo las autonomías se encauzan en una senda de equilibrio, lo que no está nada mal. Parte de la responsabilidad es del Estado, que ha asumido el impacto de la recesión de la pandemia.

Con esos números, el gasto sanitario andaluz se eleva hasta los 14.246 millones de euros, un 2,9% más. Son 2,6 puntos menos que el total del gasto, de lo que se deduce que hay partidas que no son las sociales y que chupan más. ¿Cuáles? el pago de la deuda y, sobre todo, el incremento derivado de la subida de tipos de interés. Este gasto financiero se eleva un 33% respecto al año anterior.

El Gobierno de Juanma Moreno se opone a que el Ejecutivo central perdone a las autonomías parte de su deuda, la que venía del Fondo de Liquidez Autonómica, pero lo cierto es que la subida de tipos le está dando bocados al Presupuesto como un banco de pirañas. El argumento de Moreno es que esta medida beneficiaría más a las comunidades más endeudadas, como Cataluña, con una deuda del 32%. La nuestra es del 20,2%, lo que significa que aquí se han hecho mejor las cosas, pero los volúmenes son tan grandes que es posible que todas terminen por aceptar lo que hoy sólo es una demanda de Cataluña. Y de Valencia, porque aunque ahora gobierne el PP, la infrafinanciación de esta comunidad ha elevado su deuda al 43%. Inasumible.

2024 aún será un año, relativamente, bueno, aunque la política monetaria del Banco Central Europeo no irá hacia atrás. Se han detenido la subida de tipos, pero no bajarán. Hay que tener en cuenta que el gasto total de la Junta en pago de deuda e intereses convierten a este grupo en la tercera consejería de la Junta, por detrás de las de Salud y de Educación.

Y después hay otro problema. No es seguro que el aumento del gasto en sanidad termine por mejorar la asistencia de este servicio público. En 2024 se gastarán en ello 14.246 millones de euros, pro eso no asegura una mejoría palpable. El Gobierno andaluz, como otros tantos de casi todas las autonomías, no se atreve a hablar de una reforma que terminará por abrirse paso a la fuerza. Si la Junta aumenta los conciertos con clínicas y hospitales privados es porque el servicio que recibe el ciudadano es bueno y es mucho más barato. Andalucía aún está lejos del porcentaje de concertación de comunidades como Cataluña donde las hospitalizaciones en centros privados es del 40%.

El Gobierno de Moreno está desaprovechando los mejores años que tendrá en su mandato para acometer reformas en la concepción de lo público que se harán imposibles, o a las bravas, en tiempos de recesión.