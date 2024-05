Rechazo unánime a la tasa turística en Andalucía: "Nos parece prematuro porque no tenemos claro cuáles son sus impactos"

Rechazo unánime, al menos de momento, sobre la imposición de una tasa a los turistas que visiten Andalucía. "Nos parece prematuro hablar de un impuesto sin saber cuáles son sus impactos", ha resuelto el consejero del ramo, Arturo Bernal, tras una reunión en la que se ha impuesto la postura de los empresarios frente a la petición de los Ayuntamientos, que querían mimbres para decidir por ellos mismos.

La reunión entre el Ejecutivo autonómico, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se ha despachado con la creación de un Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local con el que se pretender analizar cuestiones tributarias, financieras y de producción de servicios del turismo para dar solución -ha detallado Bernal- a las problemáticas que están surgiendo en materia de convivencia con el resto de la sociedad.

A principios de mes, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, anunció que su partido presentaría una proposición ley en el Parlamento andaluz para que los ayuntamientos tuviesen la posibilidad legal de implantar la tasa turística -aunque la elección dependería de cada Consistorio-. Aunque José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, consideraba que esta iniciartiva "más que apoyar a las ciudades" lo que buscaba, a su juicio, era sacar un rédito político o electoral, regidores como De la Torre se mostraron favorables a que el "turista contribuya indirectamente en el gasto con este impuesto y devuelva de manera indirecta el disfrute de la ciudad".

Bellido, que ha reconocido que hay pluralidad de sensaciones y pareceres entre los alcaldes andaluces, ha asegurado que los consistorios han sido "escuchados y atendidos" en materia turística durante la reunión mantenida este lunes en la capital malagueña, justificado así su desestimación a implementar de manera inminente una tasa turística. "Entendemos que cualquier decisión podría tener unos efectos no deseados si no lo hacemos bien". También ha puesto en valor el nacimiento de la nueva estructura encargada de recopilar información sobre el sector para poner coto a fenómenos derivados como el de la vivienda turística, la gentrificación y el "turismo de borrachera". "Genera una imagen que no es la que queremos y también indirectamente es un sobrecoste de los servicios públicos".

En esta línea, Bernal ha indicado que el turismo crea ya 450.000 empleos, lo que se traduce en un impacto de 26.000 millones de euros, y que está reduciendo cada vez más su estacionalidad. También se ha pronunciado sobre financian y se ha retraído sobre la opción que planteaba apenas unas horas antes del encuentro: ceder a los ayuntamientos un 1% de los ingresos que genera el IVA turístico. "No es tanto un problema de financiación, sino que los ayuntamientos empiezan a tener la sensación de que no lo pueden controlar por problemas de sostenibilidad social y cultural", ha manifestado al tiempo que ha recordado los 250 millones de euros de fondos europeos inyectados a los Consistorios, reafirmando su deseo de mantener este apoyo con financiación de la Unión Europea.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha ensalzado la aportación del turismo a la comunidad autónoma: "Tiene un valor incalculable". A pesar de reconocer que tiene "externalidades que no siempre impactan de forma positiva sobre la comunidad", ha compartido también que "es prematuro crear nuevas fórmulas impositivas" y ha considerado que" se trata de analizar la variedad de razones de lo que se está produciendo e incluso considerar si es preciso y si es necesario, reforzar mecanismos que mejoren esa sostenibilidad que yo la vinculo a la convivencia de los residentes y no residentes".

El presidente de los empresarios andaluces ha coincidido con el de la FAMP en denominar la jornada de este lunes como "el día uno" en que la Consejería y los dos órganos reseñados han coincidido en poner el valor el turismo, en establecer pautas de trabajo para el futuro, y en mantener un modelo sostenible.