El SAS avisa: "Queremos mantener abiertos los centros de salud en verano, pero la situación es difícil"

El verano se complica en la sanidad andaluza. Si a los problemas de cada año para ajustar las plantillas (escasas por defecto) a los descansos de los profesionales, le sumas que hasta 369 médicos internos residentes, que podrían reforzar las plantillas en periodo estival, no se va a poder contar con ellos al no terminar hasta septiembre su formación por el desfase de la pandemia, además de otros 500 cupos de Atención Primaria que no están cubiertos actualmente por el déficit de profesionales y los 489 profesionales que se jubilan este año, el panorama no puede ser más desolador.

Lo ha advertido es miércoles la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, quien ha trasladado a la ministra de Sanidad, Mónica García, su preocupación por la situación sanitaria durante el próximo verano como consecuencia del déficit de profesionales médicos. Lo ha hecho en el marco del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que solicitaron de manera urgente doce comunidades autónomas.

"Nos enfrentamos a un problema grave que ya hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones en el Consejo Interterritorial. El Sistema Nacional de Salud no podrá contar este verano con dos mil MIR que, de manera excepcional, con motivo de la pandemia, terminarán su formación en septiembre y no en mayo", ha dicho antes de exigir soluciones al Ejecutivo nacional al tratarse se una "excepcionalidad". "Estamos ante un problema asistencial que perjudica a los ciudadanos", ha añadido.

En el caso de Andalucía, ha explicado que serán 369 médicos residentes que terminarán su formación en septiembre, por lo que éstos no podrán trabajar en época estival. A esta situación, ha dicho, se suman los aproximadamente 500 cupos en Atención Primaria que Andalucía no tiene cubiertos ante el déficit de facultativos y, además, los 489 médicos que se jubilan en 2024.

"La situación de este verano va a ser muy complicada. Ya hay comunidades autónomas que han anunciado que tendrán que cerrar centros de salud, como País Vasco o Cataluña. Andalucía quiere mantener abiertos los centros de salud, mantener nuestra atención, pero estamos en una situación muy difícil. El Ministerio debe asumir sus competencias", ha apuntado.

Respecto a esto último, ha recordado que doce comunidades autónomas han solicitado un Pleno en el Consejo Interterritorial monográfico sobre la falta de profesionales en verano, cuyo punto del orden del día no ha sido respetado. "Le pedimos al Ministerio respeto al Consejo Interterritorial, a las comunidades autónomas y al Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, una solución al grave problema de déficit de médicos en este verano", ha sentenciado.

Al hilo de dicho encuentro, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se ha unido a las peticiones a la ministra Mónica García, pidiendo que le facilite los planes de verano de gestión del personal sanitario de las comunidades para verano y se dote de suficiente personal para evitar el cierre de camas y centros de salud.

Para ello, CSIF ha remitido una carta la ministra para sugerirle que tome la iniciativa para evitar otro verano más de carencia de personal en el periodo estival, que lleva cada año a la saturación de las urgencias y la clausura de centros por lo falta de efectivos, según ha informado en una nota de prensa. El sindicato recuerda que los planes de contingencia autonómicos para esta época, que este miércoles está analizando el Ministerio con las comunidades en el Consejo Interterritorial, deben incluir, entre otras medidas, la sustitución de la totalidad del personal que esté de vacaciones, incapacidades temporales o asuntos propios y que no se realice el cierre de camas hospitalarias.

También se pretende evitar el bloqueo de quirófanos, de consultas -tanto en Atención Primaria como en especializada- y mantener la realización de pruebas de diagnóstico, "muchas de ellas con gran dilación en el tiempo y gran demanda lo que causa listas de espera de meses y años".

En la carta, CSIF traslada su inquietud por lo que pueda pasar durante los próximos meses, teniendo en cuenta lo sucedido en anteriores veranos, que el sindicato sustancia en "escasez de sustituciones de profesionales, sobrecarga de trabajo sobre todo en zonas de especial afluencia turística, y cierre de camas", que el año pasado superaron las 12.000. Y lamenta que no se faciliten datos de la cantidad de profesionales "verdaderamente necesarios" no solo para reforzar las plantillas en verano, sino también el resto del año, sobre todo en Atención Primaria para aquellas zonas con aumento de demanda, áreas costeras, turísticas y rurales que triplican su población.

Por su parte, Mónica García ha advertido a las comunidades autónomas de que al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "se viene a trabajar, no a hacer campaña ni a hacer oposición". "Aquel que quiera venir aquí a hacer oposición se ha equivocado de lugar, es por eso que están los Parlamentos y las Asambleas autonómicas o el Senado. Aquel que quiera venir a hacer campaña tampoco es el lugar de la campaña. La campaña se hace fuera, en los mítines o en los diferentes espacios", ha avisado García.

En este sentido, ha reiterado que los planes de verano los hacen las comunidades "porque tienen las competencias". "Si alguna comunidad no sabe, no quiere o no puede asumir sus propias competencias, lo podemos estudiar, pero hay muchas comunidades que han hecho el trabajo y han planificado su verano", ha remachado, para recordar que, entre otras medidas, algunas comunidades del PP han propuesto algunas iniciativas para retener a los residentes de último año.

El déficit que se prevé este verano se debe a que la pandemia de Covid-19 provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso, este año, durante los meses de verano, va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías. Sin embargo, a la vez van a coexistir dos promociones de especialistas en formación de cuarto año (y el verano que viene, dos promociones de quinto año en las especialidades que tengan esa duración). El ámbito donde la situación es más complicada, como ha venido siendo habitual en los últimos años, es el de la Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en la práctica en Atención Primaria.