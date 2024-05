Sevilla muestra la vieja guardia del PSOE que apoya a Pedro Sánchez

Felipe González habla en El Hormiguero, de Antena 3, y los grupos de whatsapp de los militantes socialistas comienzan a arder. Hay indignación, el patriotismo de partido admite la disidencia pero no el bandazo. La entrevista no sólo es una enmienda a la totalidad a Pedro Sánchez, también a Zapatero, al que ningunea González, y casi a Salvador Illa. No le ha gustado a Felipe el resultado de las elecciones catalanas, el PSC le ha devuelto la vida al Perro. Eso fue el jueves y este sábado Sánchez mitinea en Sevilla, la patria chica de Felipe González y Alfonso Guerra, también la de José Rodríguez de la Borbolla, todos ellos en la oposición al secretario general, pero éste reúne a unas 1.500 personas que gritan "Pedro, Pedro, Pedro" al ritmo de Raffaella Carrá y que aplauden a rabiar a otros protagonistas de la fotografía de la tortilla: Luis Yáñez y Carmen Hermosín, la primera liberada que tuvo el partido después de la muerte de Franco para reclutar afiliados y abrir casas del pueblo por todo el país.

La fotografía de la tortilla, nombre con el que ha pasado a la historia la imagen de Pablo Julia que muestra a los jóvenes socialistas sevillanos que se harían con el poder en España muy poco después, es un icono del PSOE. Como Felipe González y Guerra, que también salen en la foto y que hoy se sitúan a la vanguardia del antisachismo, corriente transversal que va de la extrema derecha a la izquierda, y en la que militan otros ilustres ex dirigentes como José Rodríguez de la Borbolla y Javier Lambán.

No todos, Carmen Romero, ex esposa de Felipe, figurante también de la histórica fotografía, está con Sánchez, se le pudo ver en la calle Ferraz el fin de semana que el presidente del Gobierno se retiró a meditar. Y Yáñez y Carmen Hermosín, que fueron saludados este sábado desde la tribuna por Teresa Ribera, candidata socialista a las elecciones europeas del 9 de junio. La ex ministra de Transición Ecológica no es nueva en la plaza sevillana, allí tiene a buena parte de su familia. Es una habitual de Montequinto.

Felipe González ha perdido la guerra contra Pedro Sánchez dentro del PSOE, lo que tampoco es una novedad en un partido donde los dirigentes salientes nunca eligen al sucesor que quiere la militancia. Ocurrió con Joaquín Almunia, con José Bono y con Susana Díaz, que se enfrentaron sin éxito a José Borrell, Zapatero y Pedro Sánchez, respectivamente.

A Borrell se le supone que es contrario a la amnistía, pero no se ha afiliado al antisanchsimo, tampoco al sanchismo. Pedro Sánchez lo ha citado esta mañana: "Hay que elegir entre Pepe Borrell, Teresa Ribera y Nadia Calviño o Aznar, Ayuso, Abascal y Feijóo". El PSOE ya tiene el marco de esta campaña electoral, que es el mismo que el del pasado 23 de julio, la extrema derecha o yo. Le funcionó el verano pasado, y en los cuarteles socialistas comienzan a creer que también es posible acercarse mucho al PP e, incluso, adelantarle.

La visita del presidente argentino, Javier Milei, ha hecho mucho por Sánchez. Como Santiago Abascal, el líder de Vox. Ambos son aliados de la primera ministro de Italia, Georgia Meloni, a quien también cultiva los populares europeos y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. El PP europeo no descarta una alianza con el grupo de Meloni y de Abascal en la próxima Eurocámara, y ése es el leit motiv de los mítines de Sánchez. Desde ahora al 9 de junio. Milei, Palestina, la justicia social... lleva la campaña hecha.