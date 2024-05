"Sólo un médico a punto de jubilarse e hiperactivo puede cobrar casi 98.000 euros"

Año tras año se repite la misma realidad. Hay más plazas de Medicina Familiar que médicos de cabecera que las cubran. Las vacantes de médicos crean problemas en los centros de salud y los problemas en los centros de salud terminan siendo un gran problema para la Administración. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tiene efectivamente un problema en la cobertura de los médicos de Atención Primaria y busca una cura. Pero, año tras año, el dolor no cesa.

Quienes entienden de política sanitaria no se ponen de acuerdo sobre cómo resolver el problema de la escasez de médicos de familia. Ése es otro gran problema. Las voces críticas con la gestión de la Junta han urgido y siguen urgiendo a mejorar las condiciones laborales de los facultativos, mientras la Consejería de Salud no deja de incrementar el gasto en el capítulo de personal. Pero el mal no remite. De los 434 puestos ofertados en la última convocatoria de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, 39 quedaron sin cubrir después de una convocatoria ordinaria y una segunda extraordinaria. La de este año es una escasez que no hace más que sumar a las escaseces de las anteriores convocatorias.

Sea por frustración, sea por "desesperación", como ha señalado el Sindicato Médico Andaluz, la Consejería de Salud dio validez este sábado a un dato publicado por Europa Press de que el "salario medio" de un médico de familia en 2023 ha sido de 97.888 euros, puntualizando que sería un "salario medio" que incluyera sueldo, complementos fijos, carrera profesional, productividad y jornada complementaria (continuidad asistencial, guardias y festivos)". Para el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, es "un insulto" cifrar en esa cantidad el salario medio de un médico de familia.

"Lo que gana un médico de familia al año como promedio está entre 40.000 y 45.000 euros. Para llegar a esos casi 98.000 euros que dice la Junta debe ser uno que esté a punto de jubilarse y que, pese a ello, siga trabajando como nadie y que no pare, haga cinco guardias a la semana, cinco tardes extras, que tenga todos los complementos, todos los trienios... Si la Junta elige a ese médico poco habitual como modelo...", dice Ojeda.

Lo que le ha "indignado" al SMA es que la Junta haya "recogido unas retribuciones que no son representativas del colectivo médico" y que lo haya hecho con el "sencillo" objetivo de "desprestigiar a los médicos y a sus reivindicaciones. Es un ataque insólito por parte de una consejería que está perdiendo los papeles", ha añadido Ojeda. "Es un insulto que digan que eso es lo que gana un médico de familia", dice.

Para el SMA, que intenta comprender el sentido del dato aportado por Salud, se trata de "un acto que parece producto de la desesperación, acosada por las consecuencias de la mala gestión, con unas listas de espera disparadas y una Atención Primaria en plena descomposición, la Consejería de Salud ha decidido transmitir a la población la idea de que los médicos de Atención Primaria son unos malcriados que no dejan de quejarse a pesar de que cobran casi 100.000 euros al año", ha indicado en un comunicado.

"La Consejería de Salud ha invertido cientos de millones de euros en proyectos fracasados. Ha cerrado consultas y quirófanos de tarde provocando que las listas de espera alcancen dimensiones astronómicas. Ha dilapidado el dinero público con una gestión nefasta y ha llevado a la Atención Primaria al colapso. Ahora, cuando parecía que nada podía ir peor, ha decidido atacar a los médicos de Atención Primaria con una información sesgada sobre sus sueldos. ¿A qué espera nuestro presidente para poner fin a este desatino?".