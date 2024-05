El PSOE acusa a la Junta de mentir sobre el salario de los médicos andaluces

La portavoz de Salud del PSOE de Andalucía en el Parlamento, Ángeles Prieto, ha desmentido los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que sitúa a los médicos de Andalucía como los facultativos que perciben un salario más elevado de España. “Llevamos todo el día buscando a ese médico en Andalucía que cobra 97.888 euros al año y no lo encontramos. La realidad es que en Andalucía un médico de familia cobra 48.400 euros al año. Y la realidad es que los médicos de familia de otras comunidades autónomas ganan hasta 10.700 euros más anualmente”, explica Prieto en una nota enviada por el partido.

Prieto considera que el problema de que los médicos no vengan a Andalucía no es sólo “que ganen menos” sino que la Junta de Andalucía les ofrece “contratos precarios de pocos días, semanas o meses; que les cambia de puesto de trabajo constantemente o que hay sobrecarga laboral brutal debido a los recortes”. “La Consejería de Salud debe ponerse a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales para que no huyan de Andalucía”, dice la portavoz socialista de salud en la Cámara andaluza, que cifra en “1.116 los médicos perdidos en los dos últimos años”. Prieto pide a la Junta “trabajar más por la sanidad pública y menos por fabricar manipulaciones para excusar el desastre de la atención primaria en Andalucía”.