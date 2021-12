Susana Díaz insiste en que la Faffe se liquidó antes de su llegada al Gobierno andaluz

"Cuando yo llegué ya no había Faffe". Sobre esa sentencia, pronunciada en los últimos minutos de su comparecencia de más de dos horas, ha girado la intervención de Susana Díaz, ex presidenta de la Junta, en la comisión que investiga en el Parlamento las irregularidades que hubo en torno a la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Fundación y Empleo. La senadora socialista y ex líder del PSOE andaluz ha acudido a la comisión después de tres intentos fallidos de la misma y ha ensalzado el "legado" de su mandato, que "ha salido inmaculado seis años después", en referencia a su periodo en la Presidencia de la Junta, entre septiembre de 2013 y enero de 2019.

Ese juego de fechas es el que Díaz ha utilizado para zafarse de las preguntas que le han realizado los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox en la comisión. La Faffe estuvo funcionando entre 2003 y 2011, mientras que Susana Díaz entró en el Gobierno de José Antonio Griñán en mayo de 2012, como consejera de Presidencia e Igualdad, y se convirtió en presidenta un año y cuatro meses después. La tesis de PP, Cs y Vox es que la liquidación de la extinta fundación se alargó varios años más, hasta 2016. Es cierto que el ex consejero de Empleo de Díaz Javier Carnero aludió la fecha de 2016 en una declaración en la comisión de empleo, por lo que Díaz ha contradicho de forma tácita al hoy diputado socialista, pero la ex presidenta no ha entrado en profundidad en el destino de la Faffe o de sus trabajadores ante las preguntas de los parlamentarios.

"Estoy aquí porque han intentado utilizar esto contra el PSOE", ha dicho Díaz, que ha demostrado su habilidad para llevarse a su terreno una comparecencia que PP, Cs y Vox quisieron colocar en los prolegómenos de la campaña de las generales de noviembre de 2019 y, después, en el mismo día que comenzó el reciente congreso del PSOE andaluz en Torremolinos. En el primer intento, Díaz no llegó a recibir la citación. "Me tenían en los plenos", ha criticado la senadora ante las acusaciones de PP y Cs, muy críticos con las dificultades que tuvo la comisión en 2019 para entregar a Díaz el requerimiento. La ex dirigente socialista ha recordado, no obstante, que sí acudió antes de las autonómicas de 2018 a la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos que estuvo activa en el Senado cuando el PP controlaba la Cámara Alta, hace dos legislaturas.

Los partidos del Gobierno andaluz, junto a Vox, también han aludido al paso de los trabajadores que estaban en la Faffe al SAE una vez que la fundación dejó de funcionar. La portavoz del PP, Ana Vanesa García, ha hablado de "enchufes y nepotismo", mientras que Juan de Dios Sánchez, de Ciudadanos, ha sido más concreto al aludir, sin nombrarla a la mujer de Juan Espadas, trabajadora de la Faffe que declaró hace varias semanas en la comisión. "Los andaluces preferirán a una mujer casada con un tieso que al marido de una presunta enchufada en la Faffe", ha dicho el parlamentario naranja, provocando la queja airada de la portavoz socialista en la comisión, Soledad Pérez, pero también de la propia Díaz. La referencia al "tieso" era un dardo a la comparecencia que Díaz realizó en la comisión de investigación sobre los cursos de formación que hubo en el Parlamento en la anterior legislatura y en la que ella se refirió a su marido con ese apelativo ante las acusaciones de que el marido de la entonces presidenta se hubiera beneficiado de las irregularidades cometidas con esos cursos.

Entre acusaciones de faltas de respeto y mentiras, la defensa de Díaz sobre esos supuestos casos de enchufismo en la Faffe (hoy trabajadores del SAE), ha estado centrada en recordar que el Gobierno de PP y Cs, en sus tres años de existencia, ha mantenido a esos empleados ante la inexistencia de sentencias que obliguen a su despido. "¿El Gobierno de Moreno Bonilla ha cometido nepotismo?", ha preguntado Díaz al respecto, al tiempo que ha recordado que el actual director general de Contratación de la Consejería de Hacienda, Alejandro Torres, era el letrado que se encargaba de esos asuntos. En más de una ocasión, Díaz ha afeado a PP, Cs y Vox que no hayan llamado a declarar a la comisión a ningún miembro del actual Ejecutivo, algo que, según ha desvelado, intentó hacer la formación naranja en abril, sin éxito y aseguró que las explicaciones que ella pueda dar son las mismas que las que pueden dar desde el Gobierno de Juanma Moreno. Su tesis es que tanto ella como su sucesor llegaron al poder cuando la Faffe ya no existía.

Díaz, que ha tenido varios choques con el presidente de la comisión, Enrique Moreno, de Ciudadanos, ha sacado pecho porque no hay altos cargos de su Gobierno, ha asegurado, implicados en casos de corrupción, e incluso ha revelado que, en una conversación reciente, Juan Marín, actual vicepresidente, le reconoció la "honestidad" de su paso por el Ejecutivo.