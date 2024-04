El TSJA destaca el papel de las instituciones para prevenir la corrupción

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reivindicado este jueves el "papel de las instituciones" para prevenir la corrupción y ha abogado por que la sociedad "no se acostumbre a ese fenómeno como si fuera algo que pueda normalizarse".Así lo ha apuntado el presidente del TSJA en una atención a medios al asistir este jueves en el Parlamento andaluz a las III Jornadas Anticorrupción de la Oficina Andaluza Antifraude y donde ha alertado de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, de los que "se desprende que la corrupción va situándose "entre las preocupaciones con menor rango" para los españoles, cuando es un fenómeno al que "no nos podemos acostumbrar", según recoge Europa Press en una nota.Del Río ha apuntado que la corrupción es "un fenómeno muy pernicioso para la sociedad, para el ciudadano, para el sistema democrático, para el mercado privado" y, frente a ella, ha reivindicado "el papel de las instituciones" como algo "fundamental". El presidente del TSJA ha considerado que las instituciones deben "pilotar" el proceso para ver "cómo se previene" la corrupción y ha reivindicado "un mejor control, una mejor gestión de la administración", "transparencia y visibilidad de todos los comportamientos públicos y de todas las trayectorias o procedimientos"."Creo que esa visibilidad, esa transparencia será uno de los factores mejores para prevenir" la corrupción, ha agregado Del Río, quien también ha apostado por contar con organismos como la Oficina Andaluza Antifraude y con las "recomendaciones de las directivas de la Unión Europea", que "hay que llevarlas a cabo".El presidente del TSJA ha apelado al "sistema de Justicia" y a que éste "pueda ser eficaz, rápido" y "lo más útil posible". "La sociedad no puede ni debe acostumbrarse" a la corrupción, según concluido Del Río.