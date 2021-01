Teresa Rodríguez confirma que intentará recuperar Adelante Andalucía

Teresa Rodríguez no renuncia a recuperar el control del grupo parlamentario Adelante Andalucía y seguir construyendo una fuerza andalucista y de izquierdas a partir de la coalición que ella fundó con Podemos e IU, pero saltó por los aires en noviembre de 2020. No será ella quien decida el futuro de la marca, que está en "varios tribunales", dijo ayer la política gaditana en su vuelta a la actividad parlamentaria tras su permiso por maternidad.

Uno de los procesos se debe dilucidar en el Tribunal Constitucional, al que los nueve diputados expulsados de Adelante acusados de transfuguismo acudieron para pedir amparo por una vulneración de derechos fundamentales. Según su interpretación, su salida, impulsada por Podemos y solicitada por IU a la Mesa del Parlamento, conculca el derecho de representación política. Las medidas cautelares solicitadas por Rodríguez y los suyos contemplan su entrada en el grupo parlamentario. Y si eso no ocurre hay más vías, aseguró la ex líder andaluza de Podemos.

Mientras tanto, los Anticapitalistas y los dos partidos andalucistas que siguen apoyando a Rodríguez están enfrascados en un proceso de debate político y orgánico bajo el nombre Andalucía no se Rinde. La política gaditana explicó ayer en el Parlamento que el impulso de esa marca no significa que hayan renunciado a Adelante ni que ese vaya a ser el nombre de su nuevo partido. Lo que no aclaró es cuál será su futuro, aunque recordó que los comicios autonómicos aún quedan lejos. Según dijo, su compromiso es permanecer en la "política profesional" durante ocho años, periodo que alcanzará en marzo de 2023, ya que considera que el reloj empieza a contar desde que se convirtió en candidata de Podemos en Andalucía para las elecciones de 2015. De cumplir su palabra, la dirigente gaditana deberá abandonar la Cámara en la primera mitad de la próxima legislatura, ya que los comicios se esperan para finales de 2022.

Rodríguez se mostró muy dura con sus ex socios de Podemos e IU a quienes acusó de intentar acabar con la confluencia que ella armó junto con el ex líder izquierdista Antonio Maíllo. La dirigente anticapitalista, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de reconciliación -"es algo personal; no tengo motivos para sentarme con quienes nos han masacrado con el apoyo de la extrema derecha"- y criticó a sus antiguos compañeros de coalición por impulsar su expulsión en una disputa motivada por "los duros", es decir, el reparto del dinero que reciben los grupos parlamentarios en virtud al número de escaños y votos que logran en las elecciones. En total, son 1,7 millones de euros y el actual grupo, formado por seis diputados de IU y dos afines a Rodríguez, ha sufrido un recorte tras la marcha de los otros nueve parlamentarios. No obstante, Adelante espera recuperarlo tras una reforma del reglamento de la Cámara que está ahora mismo en negociación.