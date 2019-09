Vox, PP y Ciudadanos cierran filas en torno al consejero de Salud

La única autocrítica en el manejo del brote de listeriosis por parte de la Consejería de Salud la hizo en su día el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. Algún fallo en comunicación habrá habido, dijo. Y poco más. Los portavoces parlamentarios de Vox, Ciudadanos y PP han desplegado esta tarde una férrea defensa en torno al consejero de Salud, Jesús Aguirre. "Pedirán su dimisión, señor consejero, pero no se preocupe, es una técnica marxista", ha señalado Eugenio Moltó, parlamentario de Vox después de escuchar al consejero.

Jesús Aguirre ha intervenido este miércoles en la apertura del Parlamento andaluz para explicar el brote de listeriosis y la respuesta que le ha dado la Consejería de Salud. "Algo tendrá el agua para que la bendiga", se ha vanagloriado Aguirre al recordar cómo su gestión ha recibido el apoyo de un gran número de organizaciones médicas y científicas. No obstante, ha añadido: "Sólo nos duele que no hayamos podido curar a todos; todo es mejorable". El PSOE sí ha mantenido su petición de dimisión. Entre los apoyos recibidos están el Consejo Andaluz de Enfermería, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y la Sociedad Andaluza de Neurología.

El brote ya es el más grave que se ha sufrido en Europa, el segundo del mundo después del causado en Sudáfrica entre los años 2017 y 2018. En este caso, hubo 1.200 enfermos y 214 fallecidos. El índice de supervivencia fue del 73%, frente al 98,6% del actual brote de Magrudis. El índice es, incluso, superior a la de los pacientes de listeriosis endémica en España, que es del 83%. Hasta ahora, la infección con productos cárnicos de Magrudis ha provocado tres fallecimientos y siete abortos.

Al día de hoy, hay 34 personas ingresadas, de las cuales 15 son mujeres embarazadas. El brote ha causado tres abortos y tres muertes fetales, ya que el embarazo pasaba de la vigésimo segunda semana. El 96% de los pacientes recuerda haber tomado carne mechada de la marca La Mechá. Hay dos recién nacidos infectados y uno más en estudio. Del tipo de cepa andaluza no había constancia en el Instituto Carlos III, y una de sus características es que la incubación es menor a los tres días cuando lo normal es que se extienda durante 70 jornadas.

Frente a las críticas que la organización de consumidores Facua, PSOE y Adelante Andalucía ha realizado de la gestión de Aguirre, los partidos del Gobierno andaluz y Vox han aplaudido su gestión. Andrés Ramón Semper, de Ciudadanos, ha declarado desde la tribuna que "esta alerta sanitaria también se podía haber llevado con más lealtad". El PP, por su parte, ha criticado al Ayuntamiento de Sevilla, de quien depende los controles sanitarios en su municipio.

José Fiscal, portavoz socialista, ha acusado al consejero de mentir y confundir a los consumidores. "Usted mismo dijo que Magrudis era una empresa ejemplar", le recordó el socialista. "La gestión de la crisis ha sido la historia de una gran chapuza", ha añadido el parlamentario, que ha vuelto a solicitar la dimisión del consejero. Fiscal también ha criticado que el presidente Juanma Moreno fuese varios días de vacaciones a Galicia en pleno brote. Sobre ello, Aguirre le contestó: "Yo no he tenido vacaciones, he estado trabajando, como el presidente, que visitó a enfermos, vino al Virgen del Rocío y presidió una reunión de la comisión de seguimiento".

Hasta ahora, el brote ha provocado la alerta sanitaria en el caso de Magrudis y la alimentaria en el de Sabores de Paterna, empresa de la que no hay constancia que haya causado la infección de alguna persona. Aguirre ha explicado que las muestras enviadas al Instituto Carlos III deben aportar luz sobre el vínculo común, si lo hubiese, entre las cepas de las dos empresas. En el caso de la de Paterna, fue una muestra tomada dentro de la misma fábrica la que dio un crecimiento notable del cultivo de la bacteria listeria.