Vox afea al PP que permita el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica

Vox mostrará su "disgusto" con el PP después de que permitiese el lunes la aprobación de una iniciativa en el Parlamento encaminada al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. En la Comisión de Educación y Deporte, los populares y sus socios de Ciudadanos permitieron el trámite de una proposición no de ley del PSOE para que se acelere la implantación de la enseñanza del currículum de memoria histórica en los centros educativos de la región.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha reconocido este miércoles que la expresión de su "disgusto" no irá más allá de una queja a los populares, puesto que el tipo de proposición aprobada en la Cámara no es de obligado cumplimiento para el Gobierno. No habrá consecuencias por una decisión que, en opinión de Hernández, es contradictoria y supone un incumplimiento del pacto por el cual su partido permitió la investidura de Juanma Moreno.

"Desarrollar una ley que se quiere derogar es contradictorio", ha insistido Hernández, en referencia al punto 33 del citado acuerdo. Dicho punto establece que debe derogarse la Ley de Memoria Histórica y Democrática para sustituirla por una Ley de Concordia. Y en el PP aseguran que no renuncian a ese punto, pero que, mientras la norma aprobada esté en vigor no piensan dejar de cumplirla.

Por el momento, el Gobierno de PP y Ciudadanos ha cambiado la Dirección General de la Memoria Democrática por un Comisionado de la Concordia, puesto que sigue vacante. Esa modificación tampoco agradó a Vox, pues consideraron que también era un paso más en el desarrollo de una ley que, en su opinión, tiene los días contados.

En el Ejecutivo no contradicen a Vox, pero tanto la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, como el propio portavoz, Elías Bendodo, han dicho en varias ocasiones que no se cambiará la ley hasta que no haya un consenso en la Cámara que, hoy por hoy, es imposible. PSOE y Adelante Andalucía seguiran desarrollando la norma. Mañana mismo se debate en el Pleno una moción, que sí es de obligado cumplimiento, sobre políticas de memoria.