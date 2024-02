WWF exige derogar el decreto ley que modifica la Ley Forestal de Andalucía

La organización WWF ha reclamado al Parlamento de Andalucía que no convalide el decreto ley de simplificación administrativa, que incluye una modificación de la Ley Forestal de Andalucía que permitirá "legalizar" a agricultores que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana. La citada organización, a través de un comunicado, justifica esta petición para evitar la pérdida de cientos de hectáreas forestales que serían convertidas en agrícolas, no sólo en Doñana, sino en toda Andalucía.

WWF espera que esta modificación de la Ley Forestal de Andalucía sea derogada puesto que "supone una amnistía a los que, hasta la aprobación de la norma, han incumplido la ley. Esto implica, a su juicio, un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente Juanma Moreno y un "claro engaño" hacia el Ministerio para la Transición Ecológica, además de un "duro golpe para la credibilidad del Pacto por Doñana". Además, considera que no se dan los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" para la modificación de la normativa forestal para adaptarla a la nacional mediante decreto ley. Por ello cree que el Gobierno andaluz está actuando más allá de los márgenes razonables de la discrecionalidad beneficiando claramente a los agricultores ilegales de Doñana.

Para WWF esta modificación de la ley forestal andaluza está hecha "a medida de los ilegales incluyendo la retroactividad que no se encuentra contemplada en la Ley de Montes estatal". Dicha retroactividad "va contra el principio de no regresión ambiental que consiste en la limitación a los poderes públicos de disminuir de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absoluta y debidamente justificado, lo que no se da en este caso".

Como consecuencia de este cambio, han señalado, cientos de hectáreas que a día de hoy en Andalucía son forestales y forman parte del patrimonio forestal andaluz perderían su nivel de protección y se convertirían, por los efectos retroactivos de la norma, en suelos agrícolas. A ello han añadido que "no ha habido ninguna participación pública y no se ha evaluado el impacto negativo que sobre el patrimonio forestal andaluz tendrá la aplicación de la norma con efectos retroactivos". "Si el Parlamento aprueba este decreto Juanma Moreno habría incumplido los compromisos del Acuerdo de Doñana, ya que no sólo no ha retirado su proposición de Ley de regadíos del Parlamento, sino que además habría aprobado una norma que abre la puerta a la amnistía demandada por los agricultores ilegales en Doñana", según WWF.

Eso supone un "durísimo golpe para Doñana y su comarca", ha indicado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. WWF pondrá en conocimiento de la Unesco y de la Comisión Europea esta "amnistía encubierta que reducirá el suelo forestal, incrementará la superficie agrícola y creará expectativas sobre el aumento de los suelos agrícolas regables y el consiguiente aumento de presión sobre una Doñana completamente asediada y agotada".