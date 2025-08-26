El agua del mar en Andalucía alcanza los 28,03º C, la temperatura más alta registrada en 2025

Impresionante vista del Arrecife de las Sirenas, una de las joyas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería.

Las costas de Andalucía han registrado las temperaturas más elevadas del agua en lo que va de 2025, coincidiendo con la ola de calor que se prolongó en la comunidad durante 16 días. El Cabo de Gata (Almería) marcó el récord absoluto con 28,03 grados el 16 de agosto, seguido de 27,79º al día siguiente.

De acuerdo con la Red Exterior de Puertos del Estado, el tercer puesto lo ocupa la boya de Málaga, con 27,60 grados el 9 de agosto. En cuarto lugar figura de nuevo Cabo de Gata, con 27,47º el 18 de agosto, y en quinto, otra vez Málaga, con 27,40º tanto el 10 como el 13 del mismo mes.

La tendencia alcista se inició el 9 de agosto, cuando los valores del agua comenzaron a subir cerca de un grado en pocos días, con un repunte más acusado entre el 15 y el 17 de agosto, coincidiendo con el último fin de semana de la ola.

En contraste, la boya del Golfo de Cádiz no mostró incrementos significativos en el océano Atlántico. Allí, los registros oscilaron entre 23 y 24 grados, con un máximo de 25,49º el 17 de agosto y 25,39º el día 18.

Red de control marítimo

Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, mantiene una red de medición compuesta por 15 boyas en aguas profundas, 12 boyas costeras, 46 marógrafos distribuidos en toda la costa española y nueve radares de alta frecuencia gestionados junto a otras instituciones.

Fecha Ubicación (Boya) Temperatura (ºC) Posición en el ranking 16 de agosto Cabo de Gata (Almería) 28,03 1º 17 de agosto Cabo de Gata (Almería) 27,79 2º 9 de agosto Málaga 27,60 3º 18 de agosto Cabo de Gata (Almería) 27,47 4º 10 y 13 de agosto Málaga 27,40 5º 17 de agosto Golfo de Cádiz 25,49 — 18 de agosto Golfo de Cádiz 25,39 — Junio Cabo de Gata (Almería) 25,42 Máx. junio Junio Málaga 25,70 Máx. junio

Valores históricos en junio

El director del Centro Meteorológico de la Aemet, Jesús Riesco, destacó que “la temperatura del agua del mar ha estado prácticamente en un valor récord durante el mes de junio porque fue extremadamente cálido”.

Según Riesco, “la especial situación de la atmósfera durante el pasado mes de junio interaccionó con el agua, aumentando la temperatura de esta en todo el mar de Alborán (Málaga), así como en la parte atlántica de Andalucía”.

El responsable de Aemet en Málaga explicó que el mar de Alborán presenta gran variabilidad térmica: “cuando llega el viento de levante, la temperatura sube paulatinamente, al contrario que con el poniente, cuando baja rápidamente”.

En junio, las máximas alcanzaron 25,42º en Cabo de Gata y 25,70º en Málaga, los valores más altos del siglo XXI desde que la red de Puertos del Estado empezó a operar en 2001.

“Todas las costas han estado en valores récord en algún momento del verano, lo que ocurre luego es que, con las variaciones, cuando empieza a soplar el viento de poniente, la temperatura de las aguas de las costas andaluzas lógicamente baja”, concluyó el portavoz de la Aemet.