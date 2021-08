El alcalde de Chipiona quiere 'llevarse' la desembocadura del Guadalquivir

Tres meses después de su baile sin mascarilla en un concurrido chiringuito, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, vuelve a protagonizar una polémica en la vida política de la Costa Noroeste.

El regidor chipionero ha incendiado las redes sociales este pasado fin de semana con unas breves declaraciones a Canal Sur Televisión en las que defendía la tesis de que el río Guadalquivir desemboca en Chipiona, no en Sanlúcar. Incluso anunciaba el encargo de un estudio a la Universidad de Granada para documentarla con el objetivo último de que así acabe figurando en los libros de texto del futuro. Casi nada.

Este lunes se ha extendido al respecto en una comparecencia pública difundida por la radio-televisión municipal. Aparcero ha manifestado que la iniciativa de pedir a la citada universidad que “estudie dirimir dónde desemboca exactamente” el Guadalquivir “no va dirigida bajo ningún concepto contra la vecina y hermana ciudad de Sanlúcar de Barrameda, con la que nos unen estrechos lazos históricos”.

El alcalde chipionero ha explicado que “el hecho de sacar este estudio, que es gratuito y será realizado por el profesor de la Universidad de Granada Antonio Ramos y en el que colaborará el Cronista de la Villa, Juan Luis Naval, tiene por objeto defender los intereses de Chipiona, dado que no aparece en los textos cuando se habla del río Guadalquivir”. “Trataremos de dirigirnos a las instituciones competentes con los argumentos que se obtengan del estudio por si hay que cambiar la denominación de la desembocadura o la broa del Guadalquivir”, ha añadido.

Aparcero argumenta, entre otras cosas que “Chipiona forma parte del Valle del Guadalquivir", que "la zona navegable del río está gestionada por el Puerto de Sevilla y tiene como última señal marítima el Faro de Chipiona" y que "en la localidad también se ubica la base de los prácticos que asiste a los barcos que entran o salen del río”.

En su comparecencia, ha mostrado un mapa del Instituto Hidrográfico de la Marinaen el que, según afirmado, “se observa cómo antiguamente había dos canales, desembocando el situado más al sur de ellos frente al término municipal de Chipiona, junto a la punta de Montijo”.

Igualmente, sostiene que “la boya del Perro, hoy Juan Sebastián Elcano, se encuentra situada delante de Chipiona, siendo, junto a la de Salmedina, las que embocan y dan entrada al río Guadalquivir, aunque hay otras señalizaciones marítimas”. También arguye que “una desembocadura es el lugar de encuentro de las aguas fluviales con las del mar y, por imágenes aéreas, se puede comprobar que las del río llegan hasta la zona de Chipiona y, en los periodos de gran caudal, incluso hasta Costa Ballena”.

Asimismo, Aparcero ha asegurado que “lo primero que vio Elcano al retornar a España fue la costa de Chipiona para después desembarcar en Sanlúcar”.

En palabras también del alcalde chipionero, “gracias a este estudio se podrán contrastar argumentos de las diferentes partes”. A este respecto, dice haber solicitado que “se haga con solidez y sin descalificaciones”. “No es un capricho, sino que me hago eco de una reivindicación histórica. Aun así, perdone si alguien se ha sentido ofendido con poner sobre la mesa esta cuestión”, ha concluido.

El llamativo anuncio de Aparcero ha encontrado este lunes una respuesta amable del alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, lejos de la indignación que ha recorrido las redes sociales en estos días, aunque también es cierto que hay publicaciones de chanza sobre el planteamiento del regidor chipionero.

En declaraciones a Costa Noroeste Televisión, Mora ha admitido que al principio creyó que era “una broma”. “Cuando me lo mandaron, pensaba que era uno de esos vídeos de broma que circulan por las redes. Pero me lo envió mucha gente y entonces comprobé que era verdad”, ha manifestado el alcalde sanluqueño aseverando que la iniciativa de su homólogo “no tiene explicación”.

A su juicio, “ha sido algo para que se hable del alcalde, de Chipiona, pero mal. Muchas personas de Chipiona que conozco, incluso compañeros concejales, me han pedido disculpas afirmando que es una ocurrencia que no comparten”. “Pero a la vez creo que es un error, porque ciudades como Sanlúcar y Chipiona no tenemos que estar compitiendo, sino trabajando de la mano, poniendo en valor todo lo que nos une y todo lo que podemos conseguir juntos”, ha comentado.

Según Mora, “Sanlúcar y Chipiona son ciudades hermanas: los sanluqueños disfrutan de su Carnaval, de Regla; y nuestra feria es la feria de los chipioneros”. “Podemos trabajar de la mano, en vez de competir y crear polémicas que no llevan a ningún lado, pero que terminan generando un mal rollo entre las ciudades, que, desde luego, no existe para nada”, ha añadido antes de apostillar que “soy un enamorado de Chipiona, tengo muchísimos amigos chipioneros”.