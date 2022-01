Andalucía aplica por primera vez la eutanasia a una francesa afincada en la región con párkinson

Una francesa afincada en Andalucía llamada Catherine ha sido la primera persona en la comunidad que ha recibido la eutanasia desde su aprobación el pasado mes de marzo de 2021 y su puesta en marcha en junio del mismo año. Así se ha hecho eco France Info en una información sobre su compatriota. Catherine (nombre ficticio), de 63 años, únicos dos datos que se aportan en la información, padecía Párkinson en un estado avanzado. Fue diagnosticada cuando contaba con 59 años. Así las cosas perdió tora su autonomía y no podía valerse ya por si misma, por lo que tenía que ser cuidada día y noche. "Lo más difícil es tener a alguien aquí todo el tiempo. Para todo, para vestirme, para caminar…" lamenta para el medio la mujer antes de recibir la eutanasia activa".

De esta manera la mujer da rienda al deseo que siempre tuvo: "siempre pensé que el día en que ya no pudiera ser yo misma, me gustaría terminar ".

La Junta de Andalucía respondió a la francesa el pasado 26 de diciembre emitiendo un dictamen favorable para poner fin a su vida: "Fue mi regalo de Navidad. Para mí, es una liberación terrible", añade en la entrevista.

Un apoyo de su amiga y cuidadora

Una de sus cuidadoras y amiga de siempre, Pascale, cuenta cómo empezaron con el proceso y los trámites “Desde el verano estuvimos ahí para armar el caso, y todo se completó relativamente rápido. Pero hubo una espera muy larga, porque la comisión no se había montado y tardó en llegar a constituirse". Se refiere al tiempo que pasó entre la aplicación en territorio nacional en junio y la puesta en marcha del proceso en Andalalucía. "Fue muy doloroso, estaba deseando que le dieran la cita y no pensaba en otra cosa". Lamenta los últimos años de vida de su amiga y cuenta el relato triste de cómo fuergon: "Cuando ya no puedes hacer nada por ti mismo, ni encender un cigarrillo, ni beber un vaso de agua, absolutamente nada... ya no te queda nada".

"Esto es una mierda, mejor irse para otro lado, ya os contaré" contaba con sorna para el medio Catherine, que fue dormida este jueves 13 de enero en su casa, rodeada de sus familiares y un equipo médico.