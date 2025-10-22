La borrasca Benjamín esquiva Andalucía: más de 30ºC en el Mediterráneo y lluvias que no llegarán hasta el domingo

La península permanecerá durante las próximas horas bajo la influencia de la borrasca de gran impacto Benjamín, que ha sido nombrado por el servicio meteorológico francés y que ha obligado a la Aemet a activar sendos avisos por lluvia, viento y temporal marítimo. La entrada de humedad desde el Atlántico dejará ya este miércoles cielos con nubes bajas que podrían dejar precipitaciones débiles en las sierras de Andalucía, con tendencia a la apertura de claros a lo largo de la jornada.

En paralelo, las temperaturas irán en ascenso en el norte de la comunidad y el valle del Guadalquivir, con máximas de 29ºC en Sevilla y Córdoba. En cuanto al viento, se esperan vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

Jueves 23: lloviznas en Sierra Morena y temperaturas en ascenso

Este jueves 23 de octubre, la mitad norte y el tercio este de la península y Baleares quedarán bajo aviso amarillo por vientos de componente oeste y suroeste que podrían alcanzar los 70 km/h. Se esperan asimismo precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Galicia y mar combinada por olas de hasta 8 metros de altura y rachas de hasta 90 km/h en el litoral del Cantábrico oriental, donde la Aemet ha activado el aviso rojo por riesgo extremo.

Mientras, persiste el ambiente húmedo en Andalucía por el paso de Benjamín. Predominarán los intervalos de cielos nubosos en la vertiente atlántica, donde se esperan brumas y nieblas matinales, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el entorno de Sierra Morena. La nubosidad no alcanzarán el litoral mediterráneo ni el extremo oriental.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, con 15ºC en Granada o 18ºC en Huelva. En cuanto a la máximas, irán en ascenso, localmente notable en el litoral mediterráneo con hasta 31ºC en Málaga o 30ºC en Almería. Continuarán soplando vientos de poniente de flojos a moderados, que podrán ser ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y las sierras orientales.

La Aemet confirma: las bajas presiones llegarán el domingo al Mediterráneo

El país continuará este viernes 24 de octubre bajo la influencia de frentes atlánticos con abundante humedad y precipitaciones que no alcanzarán Andalucía, donde se esperan cielo poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en el extremo occidental y Sierra Morena, con 16ºC en Huelva. En cuanto a las máximas, ascenderán hasta los 32ºC en Sevilla e incluso los 33ºC en Málaga. Los vientos serán flojos variables con predominio de componente oeste.

La misma tendencia se mantiene de cara a la jornada del sábado 25, que será una jornada de transición marcada por la probable formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo. En este sentido, será una jornada con cielos marcados por los intervalos de nubes altas, Las lluvias no llegarán todavía a la región, si bien se espera un desenso de las máximas en el litoral atlántico. No se descartan intervalos fuertes de viento del oeste en litorales de Alborán.

Ya el domingo 26, sí se esperan precipitaciones generalmente débiles en Andalucía, menos probables en el extremo occidental.