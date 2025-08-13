Avisos por calor en siete provincias de Andalucía: estas son las zonas más afectadas durante este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en siete provincias de Andalucía debido a las altas temperaturas previstas para este miércoles 13 de agosto. La ola de calor persiste así y afecta especialmente a zonas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Por el momento, la región de Málaga es la única que se encuentra ante una situación térmica más agradable, con máximas de 32ºC.

Ahora bien, de acuerdo con el organismo estatal, se prevé que la jornada venga acompañada de "tormentas localmente fuertes en las sierras del nordeste", así como de intensos vientos de Levante en la zona del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, serán "significativamente altas en la mayor parte de la comunidad, tanto las diurnas como las nocturnas". Todo esto llega además en un momento marcado por la proliferación de incendios en diferentes puntos de Andalucía.

Avisos por calor en Andalucía

Actualmente, hay siete avisos naranjas por calor en el territorio andaluz, lo que representa un "riesgo importante". Estos se distribuyen por las regiones onubenses del litoral, Andévalo y Condado, las campiña sevillana, gaditana y cordobesa, y las zonas jiennenses del valle del Guadalquivir, Morena y Condado. En la mayoría de los casos, las máximas oscilan en torno a los 40-42ºC y solo son más bajas en la costa de Huelva, donde se alcanzarán los 39ºC.

Una vez más, Sevilla y Córdoba rozarán las temperaturas más altas, con 42ºC en sus respetivas capitales y zonas aledañas. Además, conforme avancen los días, el calor irá en aumento y localidades como Córdoba o la sevillana Écija rozarán los 45ºC el domingo 17 de agosto.

Mientras tanto, los avisos amarillos de la Aemet se extienden por Almería, Granada y el resto de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. Así, por ejemplo, en el entorno de las sierras sur y norte de Sevilla se registrarán 39ºC, igual que en Aracena o la subbética cordobesa. Por su parte, el litoral gaditano espera máximas de 37ºC, con especial incidencia en el norte.

¿Cuándo terminará la ola de calor?

Según las previsiones, la ola de calor se mantiene en el tiempo y la Aemet ha alargado su fecha final, al menos, hasta el lunes 18 de agosto. Asimismo, según ha comunicado el organismo en redes sociales, después de un "descenso térmico transitorio" durante este miércoles, a partir del jueves se observará un nuevo ascenso generalizado.

Por lo tanto, es importante prestar atención a las recomendaciones de las autoridades competentes y evitar largas exposiciones al sol, especialmente en las horas centrales del día, mantener una buena hidratación en todo momento y velar por el bienestar de los colectivos más vulnerables, como los niños, los ancianos o los enfermos. Utilizar ropa fresca, protector solar y preparar comidas ligeras son también algunas de las principales sugerencias para que las intensas temperaturas de estos días resulten lo más llevaderas posible. Además, se aconseja permanecer atento a la actualidad meteorológica.