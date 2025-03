En un bar de Andalucía no atienden en la terraza y la explicación se hace viral: “Nos resfriamos y la cosa no está para eso”

Al mal tiempo, buena cara; y, cuando llueve, mejor tomarse las cosas con humor. Andalucía comienza la semana marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos nubosos, alertas amarillas por precipitaciones en diferentes puntos de la comunidad y un ligero descenso de las temperaturas. Entre tanto, la hostelería continúa con su actividad y, en algunos casos, se adapta de una manera muy graciosa a las circunstancias.

Es el caso de un bar andaluz, viral en redes sociales por el cartel colgado en su puerta que ha hecho reír a numerosas personas. Ha sido el usuario de la red social, @toyaviles, quien lo ha compartido con sus 41.000 seguidores, junto al siguiente mensaje: “¡La gracia de Andalucía. Ir a tomarte un café y encontrarte con esto!”. A continuación, vamos a ver de qué se trata.

El cartel viral en redes: “Nos podemos resfriar”

“No se atiende en la terraza, que nos resfriamos y la cosa no está para eso”, informan los dueños del establecimiento en el mencionado letrero. Y, efectivamente, el tiempo no ayuda a los hosteleros, que deben salir y entrar continuamente para servir a las mesas que se encuentran fuera, con los consecuentes cambios de temperatura.

El cartel no ha pasado desapercibido y muchos se han divertido con esta ocurrencia. Sin embargo, también hay quien se ha mostrado algo más crítico. “La gracia de Andalucía: sírvete tú, que te cobro como si lo hiciera yo. Autoservicio, le llaman. Y es general, haga usted de camarero”, comenta un usuario. Como respuesta, el creador del contenido concuerda en que “cada vez hay más sitios en los que tienes que servirte tú y encima te cobran el suplemento de terraza”.

Otros carteles virales en Andalucía: "Curros, no churros"

Claro que este no es el único cartel que se ha hecho viral entre la hostelería andaluza. Hace unos meses, una cafetería del centro de Sevilla se vio obligada a colocar un letrero inesperado para evitar confusiones en relación al nombre del local. En concreto, el negocio se llama Curros y, tal y como aclararon entonces sus dueños, no venden churros. En aquella ocasión fue el periodista y escritor Julio Muñoz Gijón, más conocido como El Rancio, quien se hizo eco de la divertida anécdota en las redes sociales.

Ahora bien, en el caso de las condiciones meteorológicas, lo cierto es que los que trabajan en este sector deben hacer frente a los días de lluvia y tormenta, por lo que tomar la decisión de no colocar la terraza se ha extendido considerablemente. Especialmente, cuando además sopla el viento.

Por el momento, se espera que la borrasca Jana de paso a otra nueva borrasca hacia mediados de semana, tal y como ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes sociales. En este sentido, es probable que la situación se mantenga durante las próximas jornadas. Sin embargo, acercarse a un bar para tomar un café o una cerveza es un imprescindible que no puede faltar en los momentos de ocio, aunque es posible que, de vez en cuando, nos encontremos con algún cartel de estas características.