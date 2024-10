Curros, no churros: la cafertería de Sevilla que ha tenido que poner un cartel para evitar confusiones (también entre los sevillanos)

Una cafetería situada en pleno centro de Sevilla se ha visto obligada a colocar un inesperado cartel, que ha llamado la atención tanto de los turistas como de los propios sevillanos. El objetivo ha sido el de evitar confusiones en relación al nombre del local. En concreto, el negocio se llama Curros y, tal y como aclaran sus dueños, no venden churros.

Ha sido el periodista y escritor Julio Muñoz Gijón, más conocido como El Rancio, quien se ha hecho eco de la divertida anécdota a través de sus diferentes perfiles en redes sociales. Con más de 64.000 seguidores en Instagram y miles de reacciones hasta el momento, el vídeo no ha dejado indiferente a ninguno de los que, alguna vez, pensaron que podían consumir calentitos en su interior.

Curros, no churros

“Pensé que solo me pasaba a mí”, comenta El Rancio entre risas, mientras pasea por las calles del Casco Antiguo de la ciudad y muestra el cartel en el que puede leerse claramente “We do not have churros, the name of the business is Curros” (No tenemos churros, el nombre del negocio es Curros). “Mamona les ha faltado decir”, añade finalmente, antes de cortar la grabación.

Por supuesto, el periodista no es el único sevillano o residente en Sevilla que ha tenido esta confusión. Y así lo dejan claro los comentarios de todos aquellos usuarios que han caído en el mismo error. Tanto en Instagram como en X o TikTok, algunos de ellos han compartido entre risas sus impresiones; de lo más variadas y ocurrentes.

“Que hagan churros, que se venderán como churros”

“Me acaba de explotar la cabeza, he pasado mil veces por allí y siempre he pensado que era de churros”, asegura Budía desde Twitter. Del mismo modo, la tiktoker Camila Gómez coincide, afirmando que, en los seis años que lleva en Sevilla, no se había dado cuenta. Por su parte, otro usuario de la misma plataforma, Euclides, sostiene que “están perdiendo una oportunidad de negocio”; mientras que Julio Igna añade, “Made in Sevilla, no se aceptan imitaciones”.

En la misma línea, @moniminica lanza una propuesta desde Instagram: “Que hagan churros, que los venderán como churros”. A su vez, @murillo212 asevera “que no son churros, son calentitos”. Una palabra que, según otra usuaria de la red social, en la actualidad “se está perdiendo”.

Jeringos, tejeringos, calentitos: churros

Como señala Elena Méndez G.ª de Paredes en La “riqueza” del vocabulario andaluz y los andalucismos léxicos, “jeringo, tejeringo, calentitos dan nombre en Andalucía a la masa frita más conocida como churros”. Asimismo, “los dos primeros toman el nombre del utensilio con que se echa la masa a la sartén, que tiene forma de jeringa; mientras que ‘calentitos’ es un empleo atenuante para describir la elevada temperatura con la que salen de la sartén y se comen”.

Ahora bien, queda claro que en el negocio situado en la calle Cruz Verde, número 3, de Sevilla, no venden churros. En su lugar, esta panadería y pastelería con servicio de cafetería, ofrece un “buen café y amplio expositor de dulces para una merienda deliciosa”, según las reseñas de los clientes que podemos encontrar en Google. Además, es un local recomendado por la variedad para desayunar a buen precio, aunque hay quien asegura que falta personal y en días señalados es difícil encontrar mesa.